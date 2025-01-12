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中職》亞太棒球村將完工營運 蔡其昌：下半球季是否排賽事要看進度

2025/01/12 13:08

中職會長蔡其昌（右）到台南永康發送「台灣尚勇」春聯，民眾排隊等候簽名。（記者劉婉君攝）中職會長蔡其昌（右）到台南永康發送「台灣尚勇」春聯，民眾排隊等候簽名。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕亞太國際棒球訓練中心即將完工營運，統一7-ELEVEN獅春訓也在亞太成棒副球場進行中，對於許多球迷關注亞太棒球場未來是否可以成為統一獅的主場？中華職棒大聯盟會長蔡其昌今（12）日表示，依目前進度，中職今年上半球季不太可能排在亞太，下半球季也要看台南市政府的進度，市府招商有相關法規要遵守，如果需要協助，中職會很願意幫忙。

蔡其昌今天到台南市永康區，與立委林俊憲、林宜瑾、台南市議員朱正軒一同發送「台灣尚勇」春聯，吸引許多民眾排隊領取，活動11時才開始，上午8時就已有民眾拿著中職棒球雜誌與海報到場等候，就是為了要請蔡其昌簽名。

蔡其昌表示，他已經有跟體育署長鄭世忠拜會過黃偉哲市長，也提供聯盟對亞太棒球村未來營運的建議，統一獅是在地球團，已經經營職棒35年了，而且在台南非常多球迷，球迷也很希望未來市府能與球團密切合作，他就是去轉達球迷的期待和想法，而當天黃偉哲也向他表示，市府會依照相關法律規定，依法行政，也很希望統一可以進來。

蔡其昌說，主要亞太棒球村的進度還是市政府須依採購法進行勘驗，驗收完後，才可以進入第2階段，如果要做為中職的正式比賽場地，要依照中職去年通過的球場檢驗辦法來進行相關檢驗，所以依相關時程推估，目前市府驗收還未完成，上半球季賽事是不太可能排在亞太，下半球季是否可能，也要看市府的進度。

蔡其昌說，台南市政府會依照相關法令驗收，中職也會依新通過的檢驗辦法檢驗，不管怎麼樣，都希望速度能夠快，因球迷朋友都很期待台南有這麼大、這麼棒的球場，期待台南市政府盡速與統一獅球團達成相關合作的程序，市府在遵守法規下，如果需要協助，他很願意幫忙，「不只會長關心，球迷、球團、台南的地方民代，大家也都很關心這個案子。」

朱正軒表示，亞太棒球村是所有市民、特別是棒球迷非常期待的重大公共建設，目前整個進度如預期，希望可順利提供最好的場地，而統一獅進駐的時間點，市府和球團雙方還在協調中，希望針對整個場地使用進駐的條件、規範、合約，可以談出大家都可以接受的程度。不過，在那之前，一定要讓硬體球場可以立即投入對台灣棒球有幫助的事情，不管是提供統一獅訓練或日韓球隊春訓等，一定要在過渡期把事情規劃完畢。

中職會長蔡其昌（右）到台南永康發送「台灣尚勇」春聯，民眾排隊等候簽名。（記者劉婉君攝）中職會長蔡其昌（右）到台南永康發送「台灣尚勇」春聯，民眾排隊等候簽名。（記者劉婉君攝）

立委林宜瑾、林俊憲（右1、2）與市議員朱正軒（左1）一同發送「台灣尚勇」春聯給排隊民眾。（記者劉婉君攝）立委林宜瑾、林俊憲（右1、2）與市議員朱正軒（左1）一同發送「台灣尚勇」春聯給排隊民眾。（記者劉婉君攝）

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