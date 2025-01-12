路跑》天時地利的好天氣！趙宥瑞奪渣打馬國內全馬冠軍

渣打馬拉松頒獎典禮，陳冠宇擔任頒獎嘉賓。（官方提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕2025渣打台北公益馬拉松（以下稱「渣打馬」）今正式開跑，吸引了來自56個國家的跑者，共計2萬5千人參與，42.195公里的全程馬拉松國內男子組、女子組，分別由趙宥瑞、李佳玫奪下冠軍。

趙宥瑞以2小時36分15秒奪下國內冠軍，他表示，「因為天時、地利、人和才讓我非常幸運的可以跑出不錯的成績，包括舒適、不潮溼的天氣以及風速都讓我能夠奪得這次全馬國內男子組的第一名。」

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全馬總成績部分，由來自肯亞的歐卡（JOSEPHAT OMBIRO AUKA）以2小時26分3秒的成績摘下男子組冠軍，日本好手沼田夏楠則以2小時42分38秒的成績奪下女子組冠軍；半程馬拉松方面，則是由剛創下個人最佳紀錄的周庭印以1小時7分26秒的成績奪下男子組冠軍，女子組則由國內好手陳美彤以1小時22分34秒的成績奪得桂冠。

今年渣打馬投入235萬賽事捐款至Futuremakers公益計畫，自2013年渣打台北公益馬拉松開跑至今，累積公益募款近1億2000萬元，持續為弱勢族群提供實質幫助，計畫共幫助超過7600名弱勢青年實現就業及創業夢想，同時也動員超過2,300名渣打銀行志工參與賽事服務，從淨街慢跑到視障陪跑，展現改變，從跑步開始的精神，持續擴大賽事在社區的正面影響力。

半程馬拉松視障跑者組則是以有參與渣打馬視障陪跑訓練營，台灣首位挑戰波士頓馬拉松的洪國展以2個小時07分02秒完成賽事，賽後洪國展以及陪跑員表示：「台灣的跑友非常熱情，看到我們後紛紛為我們開路。除了很謝謝幫忙開道的跑友外，更謝謝渣打臺北公益馬拉松持續為視障跑者努力，我們也看到賽事越來越多視障跑者站上賽道！」

渣打馬13K Plogging淨街慢跑由隊長運動女神房思瑜帶領約百名跑者，在短短13公里內共收集超過150公斤垃圾，落實透過雙腳改變環境的精神，房思瑜表示：「很開心能以Plogging隊長的身份參與這次賽事，讓運動不只是為了健康，更能為環境盡一份心力。今天是第一次跑的那麼慢，但卻是最有意義的一次，途中看到這麼多跑者願意一起彎腰撿垃圾，用行動展現對環境的愛護，這正是渣打馬一直在提倡的理念，期待未來有更多人加入這個行列。」

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