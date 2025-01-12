中職》亞太棒球村竣工 南市府：最快速度辦理驗收及申請檢驗

亞太棒球村1月竣工 ，台南市政府體育局表示會以最快速度辦理驗收及申請檢驗。（台南市政府提供）

〔記者劉婉君／台南報導〕斥資近34億元興建的亞太國際棒球訓練中心（簡稱亞太棒球村），本（1）月竣工，台南市體育局表示，以最快速度處理後續驗收及申請檢驗等。

體育局陳良乾表示，目前已有韓國職棒前來接洽要在亞太棒球村春訓的事宜，韓國職棒NC恐龍一軍已於官網公布2025年8場練習賽與台灣的職棒球隊交手，地點都是在亞太棒球村主球場，中職6支球隊都會切磋，預期將吸引許多球迷前往觀賽。

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中華職棒大聯盟會長蔡其昌今（12）日在台南受訪時，表示今年中職下半季球季能否在亞太棒球村開打，還要看市府進度，也期待市府盡速與統一獅球團達成相關合作的程序。

陳良乾表示，亞太國際棒球訓練中心擁有國內規模最大球場，吸引不少國外球團矚目，歡迎國內外球團多加利用，亦期盼在地球團充分使用。市府去年2月辦理促參委外公告，因無人投標，改以採購法委外，並於去年12月辦理公開閱覽，委外的整體目標在於創造多贏，不排除任何合作的機會，將儘速完成委外作業，及早提供各級棒球訓練比賽。

亞太棒球村自2018年3月動工，歷時近7年，於本月竣工。近34億元的興建經費中，中央補助7億元，其餘由市府負擔。球場佔地30.27公頃，包含成棒主副球場、少棒主副球場、室內外投打練習場以及2座內野練習場，共7座球場。

亞太棒球村1月竣工 ，台南市政府體育局表示會以最快速度辦理驗收及申請檢驗。（台南市政府提供）

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