NBA》七六人禁區陷傷兵潮 P.喬治客串當中鋒：「有點無聊」

P.喬治（右）。（資料照，今日美國）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕七六人近期陷入長人傷兵潮，MVP球星恩比德（Joel Embiid）和替補中鋒卓蒙德都（Andre Drummond）因傷高掛免戰牌，6呎8吋的P.喬治（Paul George）不得不客串當中鋒，他今天受訪時坦言打狂內線有點無聊。

34歲的費城人前鋒P.喬治在日前與鵜鶘的比賽中上場35分鐘，狂砍5顆三分球，攻下25分，另有11籃板、5助攻和2抄截的成績，不過球隊以115：123輸球。

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由於恩比德和卓蒙德因傷缺陣，中鋒幾乎都是讓亞布塞萊（Guerschon Yabusele）和Adem Bona來扛，P.喬治只有在第四節短暫客串擔綱中鋒。他坦言，感覺很不一樣，因為自己習慣到處跑動、爭搶球和追防對手，扛內線有點無聊，打5號位對他來說毫無意義，但我了解總教練納斯的想法，認為他可以堵住中路，幫忙協防，切斷對手的傳球路和看穿對手切入路徑，與對方內線球員對抗，不過自己更喜歡守後衛和小前鋒這類型的球員。

P喬治本季以4年2.12億美元的頂薪合約加盟七六人，但表現明顯水土不服，出賽25場，場均只繳出16.5分、5.8籃板、4.6助攻和1.8抄截，單季場均得分創下自2014-2015年以來的新低紀錄，前9季平均得分都至少有21分，也與生涯場均20.7分相去甚遠。P.喬治本季投籃命中率僅有41.7％，寫下生涯單季低紀錄，三分球34.1％也是生涯自新人年以來的最糟糕成績。

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