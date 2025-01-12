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澳網》喬科維奇又有秘密武器 聲稱能保持健康延長職業生涯

2025/01/12 15:27

喬科維奇。（資料照，法新社）喬科維奇。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕喬科維奇（Novak Djokovic）即將於2025年澳洲網球公開賽出擊，賽前透露又有全新的秘密武器，聲稱這綠色「能量盤」有助於保持身體健康，甚至延長職業生涯，再度引發各界熱議。

「它是一個充滿能量的圓盤，周圍產生電磁場，這隱藏著某種秘密。」喬科維奇在社交媒體中，手裡拿著綠盤並解釋其力量，「所以當你把它放在身體某個部位，例如，如果你有胃部問題，那麼就放置這部位，我經常在緊張、賽前壓力或消化不良時出現這種情況，從而產生熱量。然後它開始增強新陳代謝功能，或減少身體某些部位發炎。」

37歲的喬科維奇，已是「三巨頭」奮戰賽場的最後一人，他表示，這是由祖國塞爾維亞工程師製造的設備，已經協助解決許多老毛病，「我有很多這樣的東西，到處都帶著它。當我坐飛機時，把它放在頭上或其他地方。我不會把它放在身上太久，大約20至30分鐘就發揮作用。」

特立獨行的喬科維奇，過去也公開談論自己的特殊飲食、高壓氧艙、金字塔神秘治療力量等養生之道，熱衷打坐冥想的他還聘請精神導師。由於堅拒接種疫苗，這位傳奇老將2022年武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）期間慘遭澳洲政府驅逐出境，還自認被拘留時「中毒」。

如今喬科維奇力邀退役好友穆雷（Andy Murray）首度執教，週一首戰19歲的美國外卡巴薩瓦雷迪（Nishesh Basavareddy），這位第7種子期許東山再起，朝著歷史紀錄的大滿貫25冠、澳網11冠，以及職業生涯100座金盃邁進。

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