晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

棒球》韓職NC恐龍與中職6隊進行友誼賽 2/24至3/4台南亞太主球場登場

2025/01/12 15:30

韓國職棒NC恐龍一軍於官網公布2025年8場練習賽程表，2月將與台灣6支職棒球隊交手友誼賽，地點都選在甫竣工的亞太棒球村主球場（圖）。（台南市政府提供）韓國職棒NC恐龍一軍於官網公布2025年8場練習賽程表，2月將與台灣6支職棒球隊交手友誼賽，地點都選在甫竣工的亞太棒球村主球場（圖）。（台南市政府提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕韓國職棒NC恐龍一軍於官網公布2025年8場練習賽程表，將與台灣6支職棒球隊交手友誼賽，地點都選在甫竣工的亞太棒球村主球場，預計將吸引大批球迷朝聖。體育局表示，亞太棒球村主球場10日竣工，將以最快速度如期如質完成驗收和申請檢驗事宜。

體育局指出，由於亞太國際棒球訓練中心具有國際級規模，已吸引國外知名球團洽詢，韓國職棒NC恐龍一軍計劃在韓國昌原與海外（美國和台南）都展開春訓，預計將與國內6支球隊於台南打友誼賽，這次是睽違11年再訪台灣舉辦訓練。

針對委外事宜，體育局表示，去年2月辦理促參委外公告，因無人投標，爰改以採購法委外，並於去年12月辦理公開閱覽。委外的整體目標在於創造多贏，不排除任何合作的機會。將儘速完成委外作業，及早提供各級棒球訓練比賽。

據NC恐龍官網，新監督李昊俊與10名教練團成員、38名選手春訓首階段在亞利桑那州Tucson，2月19、20日飛回仁川，21日飛到高雄小港機場入境台灣，23日首次在亞太主球場訓練。

NC恐龍交手台灣職棒球隊日程為24日對戰台鋼雄鷹、25日對戰富邦悍將、26日對戰統一獅、27日對戰中信兄弟；3月1日對戰樂天桃猿、2日富邦、3日再與中信兄弟切磋，4日與味全龍練習賽，地點都是亞太主球場，NC預定5日飛回韓國。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中