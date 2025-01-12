棒球》韓職NC恐龍與中職6隊進行友誼賽 2/24至3/4台南亞太主球場登場

韓國職棒NC恐龍一軍於官網公布2025年8場練習賽程表，2月將與台灣6支職棒球隊交手友誼賽，地點都選在甫竣工的亞太棒球村主球場（圖）。（台南市政府提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕韓國職棒NC恐龍一軍於官網公布2025年8場練習賽程表，將與台灣6支職棒球隊交手友誼賽，地點都選在甫竣工的亞太棒球村主球場，預計將吸引大批球迷朝聖。體育局表示，亞太棒球村主球場10日竣工，將以最快速度如期如質完成驗收和申請檢驗事宜。

體育局指出，由於亞太國際棒球訓練中心具有國際級規模，已吸引國外知名球團洽詢，韓國職棒NC恐龍一軍計劃在韓國昌原與海外（美國和台南）都展開春訓，預計將與國內6支球隊於台南打友誼賽，這次是睽違11年再訪台灣舉辦訓練。

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針對委外事宜，體育局表示，去年2月辦理促參委外公告，因無人投標，爰改以採購法委外，並於去年12月辦理公開閱覽。委外的整體目標在於創造多贏，不排除任何合作的機會。將儘速完成委外作業，及早提供各級棒球訓練比賽。

據NC恐龍官網，新監督李昊俊與10名教練團成員、38名選手春訓首階段在亞利桑那州Tucson，2月19、20日飛回仁川，21日飛到高雄小港機場入境台灣，23日首次在亞太主球場訓練。

NC恐龍交手台灣職棒球隊日程為24日對戰台鋼雄鷹、25日對戰富邦悍將、26日對戰統一獅、27日對戰中信兄弟；3月1日對戰樂天桃猿、2日富邦、3日再與中信兄弟切磋，4日與味全龍練習賽，地點都是亞太主球場，NC預定5日飛回韓國。

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