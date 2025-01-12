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中職》開訓在即 高醫岡山為台鋼雄鷹球員健檢

2025/01/12 16:22

球隊開訓在即，高醫岡山醫院為台鋼雄鷹棒球隊70名球職員提供全面性健康檢查。（高醫岡山醫院提供）球隊開訓在即，高醫岡山醫院為台鋼雄鷹棒球隊70名球職員提供全面性健康檢查。（高醫岡山醫院提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕高醫岡山醫院首度與台鋼雄鷹棒球隊合作，為全隊70名球職員提供全面性健康檢查，月底還有另場啦啦隊員健檢，透過專業醫療健康管理，守護職棒球員健康，助力球隊在未來賽季中再創佳績。

高醫岡山健康管理中心主任陳藝祐表示，職棒選手和啦啦隊員常發生骨骼肌肉方面的運動傷害，須定期監測關節、肌肉及骨骼健康，球員如有偶發性的胸痛，常被誤以為是單純的骨骼肌肉痠痛而被忽略，此時需進一步評估是否有心血管疾病，避免球員發生「運動時心臟停止」。

高醫岡山健管中心為職棒球員規劃的專屬健檢，除基本血液檢查、血液癌症篩檢、腹部超音波與心電圖，並有身體組成分析檢查，評估身體肌肉重量、內臟脂肪重量、身體水分、基礎代謝率與肥胖分析，現場也安排骨科專科醫師於健檢中心看診，提供球員與教練諮詢和治療。

　另更提供OCT光學電腦斷層檢查，以紅外線波長的雷射光掃描視網膜，了解視網膜黃斑部、視神經等結構變化，並有768切低劑量肺部電腦斷層篩檢早期肺癌，希望在下週球隊開訓前，為球員身心健康進行把關。

　心臟血管內科主任郭炫孚指出，棒球雖是間歇性運動，但高強度訓練或比賽壓力，加上生活及飲食型態未積極控制，可能導致慢性心血管壓力；如在賽季長時間壓力及恢復時間不足下，易有潛在心律不整風險，建議可加選4D心臟超音波與768切雙管球心臟冠狀動脈電腦斷層檢查，以做進一步評估。

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