中職》接拍廣告代言不只為自己 陳傑憲有更遠大的目標

世界棒球12強選手陳傑憲擔任東湧熱水器年度代言人，穿上白色西裝拍攝形象照。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕台灣隊長陳傑憲在12強勇奪世界冠軍後爆紅，各大廠商紛紛找上門邀約廣告代言，他說，「之前經紀人有問我要不要接嗎？我就說好啊，這是好事。」

陳傑憲接廣告代言並非只為個人，更是為整個棒球圈，他解釋，讓各個廠商對棒球選手有興趣，之後就會找其他球員，「我不是為了自己有名，接這些廣告代言，另一個層面也希望將整個棒球圈帶起來。」

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陳傑憲強調，「我和經紀人有個共識，12強拿到冠軍球員曝光度就高了嘛，希望台灣選手在職棒場上努力，給後輩和現役球員一個動力，如果球打得好，形象又好的話，就會有額外的代言、收入，也讓各廠商看到棒球選手的影響力。」

事實上，家住台南的陳傑憲，12月就在台北飯店住了一個月，一邊訓練、一邊接拍廣告活動代言，他說，不喜歡跑來跑去的，之前早上他會去健身房或借場地訓練，空檔之餘再去接業外活動。

不僅如此，12強台灣隊勇奪世界冠軍後，球員更有意願參與國際賽，陳傑憲說，「之前我在總統府有說過，為什麼選手不想打國際賽？因為國際賽強度很強，競爭力很大，選手會被放大看待，打不好就會被罵，但反向思考，如果打得好，知名度就會變高啊。」

陳傑憲表示，希望透過12強好表現，讓球員往後在國際舞台，能更有自信地去面對，像這次經典賽資格賽大家就很踴躍參加，他吐出金句，「台灣雖然小，其實不渺小。」

世界棒球12強選手陳傑憲（右）擔任東湧熱水器年度代言人，和東湧實業董事長吳和臻（左）公布棒球公益計畫，並一同向大家拜早年。（記者陳志曲攝）

世界棒球12強選手陳傑憲（左）擔任東湧熱水器年度代言人，穿上白色西裝拍攝形象照。（記者陳志曲攝）

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