TPBL》艾德轟25分加胡瓏貿回神繳13分 海神賞攻城獅5連敗

艾德。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／高雄報導〕近況有些低迷的高雄海神今在主場迎戰同樣陷入連敗泥淖的新竹攻城獅，海神洋將艾德砍下全場最高25分、17籃板，前役沒得分的胡瓏貿今天回神進帳13分，終場以103：78終止4連敗也賞給對手5連敗。

海神這週迎來新洋將克雷格，他在前役繳出17分，可惜還是無力助隊贏球，苦吞4連敗，今天在主場迎戰同樣吞下4連敗，陷入低潮的攻城獅，目標能夠止敗。

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海神今在首節靠著艾德在禁區逞威包辦13分，率隊取得4分領先，攻城獅得分點相對分散，蕭順議、達爾、盧冠軒等人輪番跳出，助隊緊咬。

今天從板凳出發的胡瓏貿次節連續得分帶起球隊進攻，擴大領先，但該節尾聲，盧冠軒連續命中三分球，助隊持續緊咬，半場打完，攻城獅暫時以47：49落後。

易籃後，海神進攻多點開花，一波10：1攻勢，將領先擴大到雙位數，而攻城獅該節陷入得分荒，團隊單節只有13分進帳，海神帶著20分領先進入末節，他們也沒給對手太多機會，穩穩收下勝利。

海神今天4人得分上雙，艾德進帳25分、17籃板，摩爾斯19分次之，胡瓏貿前役對特攻沒有得分進帳，今天替補出發，貢獻13分、2籃板。

攻城獅方面，盧冠軒繳出全隊最高21分，達爾進帳20分次之。

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