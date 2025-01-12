中職》棚拍看到媒體大陣仗採訪 陳傑憲被嚇到了！

陳傑憲擔任東湧熱水器年度代言人，穿上白色西裝拍攝形象照。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕陳傑憲真的沒有極限！今天早上6點半他先在台南練完球，接著搭高鐵北上，準備下午在新店拍攝品牌熱水器代言宣傳照，看到媒體大陣仗到場採訪，讓他驚呼，「哇！第一次棚拍遇到這麼多人，我也嚇到，當然也是廠商看重我。」

陳傑憲在12強奪冠後人氣指數飆高，廣告代言活動接不完，非賽季期間扣除自主訓練時間，必須擠出一點時間接拍廣告代言，最近的傑憲真的好忙。

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陳傑憲透露，1月21日開始他會跟著獅隊一起練球，一直練到27日，28日除夕休一天，隔天大年初一又要開始練球，備戰2月經典賽資格賽；依據台灣隊行程，2月1日晚上全員報到，2日開始團隊練球。

2016年陳傑憲加盟統一獅，目前累計年資7年多，由於他選秀時未具備大學畢業學歷，依規定年資滿9年能行使國內FA自由球員權利，意即最快明年球季結束，他有資格行使FA。

陳傑憲強調，他不排斥行使FA，畢竟選手從小到大努力打球，就是為了要有更好的生活，有更好的價值，FA算是球團之間的競爭，選手也想要創造出更好的價值，「這是選手的動力，能讓家人生活過得更好，這不是打職棒的初衷嗎？」

陳傑憲說，看到陳子豪和朱育賢成功行使FA轉隊，這是很棒的例子，明年季後我也滿期待的，這是好事，當初他擔任球員工會理事長就想透過FA讓市場更活絡。

陳傑憲擔任東湧熱水器年度代言人，穿上白色西裝拍攝形象照。（記者陳志曲攝）

陳傑憲擔任東湧熱水器年度代言人，穿上白色西裝拍攝形象照。（記者陳志曲攝）

陳傑憲擔任東湧熱水器年度代言人，穿上白色西裝拍攝形象照。（記者陳志曲攝）

陳傑憲擔任東湧熱水器年度代言人，穿上白色西裝拍攝形象照。（記者陳志曲攝）

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