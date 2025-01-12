TPBL》「有他在安定很多！」海神擺脫連敗 胡瓏貿透露艾德的暖心舉動

海神胡瓏貿。（TPBL提供）

〔記者粘藐云／高雄報導〕高雄海神近況不太理想苦吞4連敗，今天在主場迎戰新竹攻城獅，在第3節打出33：15攻勢奠定勝基，最終以103：78獲勝。對於球隊在連敗期間狀況，胡瓏貿透露，艾德其實不斷鼓勵隊友，也會不斷叮嚀他，很開心有他加入，有他在安定不少。

35歲的艾德來自立陶宛，過去曾效力中信特攻，這季在季中加入海神，但看似不需太多磨合期，他為海神出賽的8場比賽中，有6場得分上雙，成為球隊重要戰力。

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不過，海神「隊魂」布銳克曼日前無預警離隊，加上威勝受傷，只能靠艾德、摩爾斯兩名洋將苦撐，前役雖「開箱」新洋將克雷格，依舊無法止敗，今天碰上攻城獅才順利取勝。

胡瓏貿透露，這段期間除了自己必須站出來，鼓勵隊友，把大家團結在一起外，艾德也扮演重要角色，「輸球難免有些心情不好，加上第一敗是自己有絕殺機會卻沒投進，心情很懊惱，但很開心艾德加入，他不僅是能為隊友做出很好的示範，也不斷叮嚀、鼓勵我，有他在安定很多。」

艾德今天繳出全場最高25分、17籃板，他認為，經歷了這幾場敗仗，一切都要從自己做起，「前一場我也沒有打很好，沒把球隊的能量帶起來，所以覺得應該要從自己做起，加上今天這場很重要，必須要贏下來，才不會繼續打擊士氣，接下來好好準備週三的比賽。」

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