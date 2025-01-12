TPBL》胡瓏貿減重7公斤讓身體狀況更好 提到再戰國際賽的想法

胡瓏貿。（TPBL提供）

〔記者粘藐云／高雄報導〕高雄海神今以103：78擊敗新竹攻城獅，陣中一哥胡瓏貿擺脫前幾戰的冰冷手感，今天拿下13分、2助攻，他提到，其實自己這段時間也在思考，如何讓自己做得更好，今天讓自己打得更強勢，更有進攻欲望，並把握空檔機會。

胡瓏貿前役對上中信特攻狀態不理想，得分掛零，上週對上台北台新戰神也只有2分進帳。對於自己的狀態，胡瓏貿表示，主要是新的外援剛來，彼此都還在熟悉配合，「今天在教練戰術體系下，我有些空檔有把握住，但其實這段時間我也回去思考，要怎麼去幫助球隊，今天也讓自己打得更強勢。」

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這季換了新教練費雪後，胡瓏貿出賽時間減少，甚至經常從板凳出發， 但他正面看待也隨時把自己準備好，「每個教練有自己體系跟方式，身為球員都要尊重，會盡量在訓練或比賽中尋找他的模式，或找到教練希望我做什麼，怎樣可以做更好，讓他對我更有信心。」

胡瓏貿先前因椎間盤傷勢動刀，但傷癒後持續和體能師、營養師合作，加上近期飲食控制有成，比起開季時身形又更精實，他透露，自己從休季期間到現在大約瘦了7、8公斤，身體狀況也變得更好。

胡瓏貿去年代表台灣隊參與亞洲盃男籃資格賽，但比賽中受傷也因此在賽季中休兵，他不諱言，季中去打國際賽不可能不會有負擔， 「但國家隊需要你的時候就必須站出來，這又是關鍵比賽，能做就盡量做，但就是運氣比較不好在比賽中受傷，自己會慢慢調適，一切順其自然。」

對於下一階段即將開打，胡瓏貿表示，自己有意願參戰，但一切都還是要尊重籃協跟球團之間溝通狀況，加上他自己其實也有其他傷勢，到2月比賽還有一段時間，會再評估。

不過，台灣隊主控陳盈駿日前遭對手「埋地雷」而扭傷右腳，必須休息一段時間，也可能無法參與下一階段資格賽。胡瓏貿認為，確實對戰力有影響，「但我們還有（高）錦瑋跟其他人，因為也不可能指望所有人都能一直健康出賽，事情發生了，我們就隨機應變。」

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