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TPBL》幸運星霍爾曼轟本季新高35分 夢想家首度打敗雲豹收2連勝

2025/01/12 19:25

霍爾曼。（聯盟提供）霍爾曼。（聯盟提供）

〔記者盧養宣／台中報導〕福爾摩沙夢想家今在主場迎戰桃園台啤永豐雲豹，靠霍爾曼繳出本季新高35分，以110：102收下2連勝，與龍頭國王已無勝差。

雲豹上週六在延長賽力退夢想家，本季兩次對決還沒輸過，今靠兩大進攻箭頭高錦瑋、克羅馬輪流飆分，夢想家則由霍爾曼一枝獨秀，雲豹打完首節取得22：21些微領先。

要力拚對戰首勝的夢想家次節拉出14：8攻勢反超，此節雙方你來我往，夢想家在雲豹追近比分時靠簡浩、霍爾曼在外線開火穩住領先，打完前兩節取得51：48優勢，霍爾曼拿下全場最高17分，高錦瑋和克羅馬都是12分進帳。

易籃後，夢想家靠高柏鎧禁區逞威、陳振傑在外線開火，帶著雙位數領先進入決勝節，雲豹末節展開反撲，拉出一波12：3的攻勢追到只剩1分差，並在克羅馬兩次得手後取得94：93反超。

高柏鎧。（聯盟提供）高柏鎧。（聯盟提供）

夢想家穩住陣腳，靠霍爾曼、簡浩、林俊吉輸出下拉出一波9：0的攻勢再度要回領先，克羅馬試圖力挽狂瀾，最終仍功虧一簣，夢想家終場就以8分差成功捍衛主場。

霍爾曼貢獻本季新高35分、另有13籃板，他本季出賽10場，夢想家拿下9勝，是球隊的超級幸運星，高柏鎧貢獻14分、14籃板、3阻攻，陳振傑板凳出發挹注本土最高17分，簡浩外線8投3中也有13分進帳。

雲豹方面，克羅馬拿下全隊最高35分，高錦瑋挹注22分、11籃板，林信寬與艾吉都有14分演出。

克羅馬。（聯盟提供）克羅馬。（聯盟提供）

高錦瑋。（聯盟提供）高錦瑋。（聯盟提供）

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