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大馬賽》「福廣」變「福松」後首冠！福島由紀/松本麻佑逆轉中國女雙

2025/01/12 19:58

福島由紀/松本麻佑逆轉賈一凡/張殊賢奪冠。（美聯社）福島由紀/松本麻佑逆轉賈一凡/張殊賢奪冠。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕超級1000系列馬來西亞公開賽，日本女雙福島由紀/松本麻佑，以17：21、21：15、21：15，大戰94分鐘，逆轉擊敗中國賈一凡/張殊賢，收下「福松組合」的首冠。

福島由紀過去與廣田彩花的「福廣組合」為人熟知，曾排名女雙世界第一，不過廣田彩花在去年巴黎奧運後因為膝蓋動刀治療，兩人因此拆夥。福島由紀去找搭檔永原和可那退役的松本麻佑，兩人繼續攜手在國際賽場上作戰。

曾與廣田彩花在2017年馬來西亞公開賽奪冠的福島由紀，於今天收穫此站第二座冠軍，松本麻佑則是收下生涯第二座超級1000賽的冠軍。「福松組合」從去年下半年合作起，第三場比賽就奪冠，先前兩人在熊本大師賽收下亞軍，並在中國大師賽闖進4強。

過去與陳清晨組「凡晨組合」的賈一凡，曾在2019年與2023年與馬來西亞公開賽奪冠，不過今年賈一凡改與張殊賢的組合未能順利奪冠。

在男雙方面，南韓徐承宰/金元昊以19：21、21：12、21：12，擊敗中國陳柏陽/劉毅奪冠；混雙部分，泰國組合狄查波（Dechapol Puavaranukroh）/素比莎拉（Supissara Paewsampran）以21：13、19：21、21：18擊敗中國黃東萍/馮彥哲奪冠。

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