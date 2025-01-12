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PLG》金恩繳本季新高33分 勇士復仇鋼鐵人終止3連敗

2025/01/12 20:00

金恩。（球團提供）金恩。（球團提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕富邦勇士上週讓鋼鐵人拿下本季首勝，今拒絕惡夢重演，金恩拿下本季新高33分，全隊5人得分超過雙位數，終場以103：96擊敗鋼鐵人，終止近期3連敗。

地主鋼鐵人開賽氣勢不俗，拉出8：3攻勢，勇士節末回神，在17：17平手時回敬一波7：0高潮，陳范伯彥的壓哨上籃得手，幫助鋼鐵人在次節開始前追到21：25。勇士第二節靠金恩單節獨攬17分，團隊6記三分彈，拉出40：20的一波流，帶著65：41領先進入下半場。

易籃後風雲變色，鋼鐵人在馬克斯、艾賽亞輪流得手下31：11的攻勢追近分差，前三節打完追到74：80，末節鋼鐵人在劉承彥外線破網一度取得92：90反超，拒絕連敗的勇士靠洪楷傑、摩爾特力得手再度要回領先，終場以7分差收下勝利。

金恩繳出33分、14籃板，周桂羽挹注19分，威希14分、12籃板，摩爾特力貢獻13分、洪楷傑10分。

鋼鐵人方面，艾賽亞拿下全隊最高22分，喬迪19分、26籃板，馬克斯5顆三分球挹注19分，同樣是本季新高，劉承彥拿下13分。

周桂羽。（球團提供）周桂羽。（球團提供）

洪楷傑。（球團提供）洪楷傑。（球團提供）

艾賽亞。（球團提供）艾賽亞。（球團提供）

馬克斯、陳范柏彥。（球團提供）馬克斯、陳范柏彥。（球團提供）

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