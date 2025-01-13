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大馬賽》成功衛冕寫南韓88年壯舉！ 安洗瑩想挑戰史詩11冠紀錄

2025/01/13 07:03

安洗瑩打算破自己在2023年的單季10冠紀錄。（美聯社）安洗瑩打算破自己在2023年的單季10冠紀錄。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕南韓球后安洗瑩在超級1000系列馬來西亞公開賽女單決賽，以21：17、21：7輕取中國女將王祉怡，成為南韓史上第一位在本站衛冕成功的女單好手，賽後他坦言，想要打破自己在2023年締造的10冠紀錄，朝史詩11冠紀錄挑戰。

安洗瑩在2023年曾贏下8個世界羽球聯盟（BWF）巡迴賽冠軍，再加上世錦賽與亞運金牌，單年豪取10冠是自己的生涯最高紀錄。去年安洗瑩雖然有贏下奧運金牌，但受到膝蓋傷勢困擾，冠軍數砍半（4座BWF冠軍+奧運金牌）。

順利成為南韓史上第一位在大馬賽衛冕的女單球員，寫下賽史88年首見紀錄，安洗瑩賽後受訪時表示，「我剛才知道這件事，我很高興。用勝利開啟新的一年感覺很清爽。」

安洗瑩更提到，他想不斷贏下冠軍，並希望超過自己的10冠成就，在一年內拿下11座冠軍，這將會追平前日本球王桃田賢斗的單季最多冠紀錄。安洗瑩自承是個蠻有野心的人，因為勝利總是能讓他充滿信心並帶給他快樂。

終結近期對王祉怡的2連敗，安洗瑩表示，「我從那些失敗中學習，關鍵是快速忘記那些失敗並從中學習。不要沉溺在過去的失利很重要。我想要保持自信並享受比賽。」

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