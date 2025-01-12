高球》「今天真的打得很順」蔡佩穎日立盃封后笑納250萬元獎金

蔡佩穎。（日立冷氣慈善盃提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕旅日女將蔡佩穎今天在日立冷氣慈善盃最後一回合揮出69桿，以總桿210桿奪下冠軍，笑納250萬元台幣獎金，讓2025年新賽季有個好的開始。

蔡佩穎繼12月大亞集團女子公開賽獲勝後再度參與台巡賽事，她在日立盃穩定發揮，前兩回合分別揮出71、70桿，今天帶著兩桿領先出發，她穩紮穩打抓下4鳥，吞1柏忌，最終以4桿之差奪冠。

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蔡佩穎表示，這回合真的打得很順，幾乎不太出現失誤，「從第4洞3桿洞漂亮的進攻果嶺留下輕鬆的鳥推開始，很多機會都有把握住，最後收尾洞第4桿僅2碼的推桿再補進小鳥，讓我愉快的結束這場比賽，同時讓我有更大的信心去迎接接下來的比賽。」

33歲的蔡佩穎新賽季將繼續在日巡奮戰，但下一場將遠征西亞，參與2月13至15日由LET歐巡賽舉辦的沙烏地女子國際賽，之後再返台參加2025 鴻海台灣女子職業高爾夫選手錦標賽。

其他台將部分，陳之敏今天揮出72桿，以總桿215桿拿下第3名，她認為，本週心理上的成功調適是最大收穫，「開局第1洞開球就偏左，太過緊張的心情讓我這一洞就先吞了柏忌，整個前9洞的推桿也不好，第3洞三推又記了一次柏忌。直到第10洞兩桿留下5呎鳥推又順利推進，我的心情才開始平靜下來，讓我在剩餘球洞都能創造出6呎內，甚至在第13洞只有1呎的鳥推距離。」

回顧去年至今的比賽過程，陳之敏自認最大的進步，就是心理層面的增強，幫助她隨著職業賽事經驗的累積慢慢減少嚴重的擊球失誤，進而演出更多好球，一步步將自己送進領先組名單並獲得佳績。

張子怡今天抓6鳥吞2柏忌，以68桿繳卡，並以總桿217桿獲得單獨第4名，締造個人近年代表作。傷癒復出的她坦言，過去5個月養傷的低潮期後，本週的計畫就是能夠順利完賽就好，但沒想到最後回合的推桿表現這麼好，讓自己以不錯的名次作收，「雖然在第7洞出現三推，但推桿還是幫了自己很大的忙。之前在緯創女子公開賽因傷棄賽後，我就處在左手腕的養傷階段，所以這場比賽給了我很大的信心，同時獲得的獎金也多少補足之前復健的花費！」

蔡佩穎奪下日立盃冠軍。（日立冷氣慈善盃提供）

蔡佩穎奪下日立盃冠軍。（日立冷氣慈善盃提供）

張子怡。（日立冷氣慈善盃提供）

陳之敏。（日立冷氣慈善盃提供）

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