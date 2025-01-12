MLB》希望再跟艾倫納多當隊友嗎？ 紅襪明星游擊手分享看法

艾倫納多（左）、史托瑞（右）。（資料照，美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅襪今年休賽至今仍希望能為陣容添加一位強力右打者，而球隊在這個休賽季與紅雀三壘手艾倫納多（Nolan Arenado）的傳聞始終都沒有停過，對此曾與他當過隊友的明星游擊手史托瑞（Trevor Story）受訪時談到再次與艾倫納多當隊友的可能性。

史托瑞過去在2016-2020年時在洛磯曾與艾倫納多當過隊友，他在接受《NESN》訪問時表示：「這是個很酷的想法，而我們也很樂意這麼做。我覺得他會在波士頓表現得很好，因為他的實力及對比賽的熱情及熱愛等等，他是個超級巨星。我不認為我們會拒絕任何想在波士頓打球並願意這麼做的人，這顯然是個很棒的想法，但在促成這件事情前，需要非常多的努力。」

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艾倫納多雖然在最近的兩個賽季在進攻端上的表現有所下滑，但他去年賽季打擊率2成72、16發全壘打和71分打點的打擊成績仍有一定水準，此外在防守端上，他的出局製造值（Outs Above Average, OAA）為「9」，比起紅襪現在的明星三壘手德佛斯（Rafael Devers）的「-6」好上許多。在紅襪目前的確有補強需求，且有傳聞指出艾倫納多也非常希望能為紅襪效力的狀況下，或許艾倫納多會在今年球季開始前就如願成為紅襪的一員。

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