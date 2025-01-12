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TPBL》夢想家終於突破雲豹 締聯盟首見紀錄

2025/01/12 21:41

夢想家成為聯盟首支對其他6隊都贏過球的隊伍。（聯盟提供）夢想家成為聯盟首支對其他6隊都贏過球的隊伍。（聯盟提供）

〔記者盧養宣／台中報導〕夢想家今以110：102擊敗雲豹收下對戰首勝，也成為TPBL本季第一支對其他6隊都贏過球的隊伍。

夢想家目前戰績12勝5敗，2敗來自國王、2敗來自雲豹，1敗輸給戰神，在昨天33分差擊敗國王後，目前與六支球隊的對戰紀錄中，僅有對上雲豹的1勝2敗居於劣勢。

另外，夢想家對戰首勝開張後，也成為新聯盟第一支對上其他6支隊伍都贏過球的隊伍，龍頭國王與雲豹迄今尚未交手，戰神、海神、攻城獅都還沒贏過國王，特攻則是面對夢想家與戰神都苦吞對戰3連敗尚未開胡。

與雲豹對決總是戰得難分難捨，夢想家主帥皮爾曼指出，根據自己執教不同聯盟的經驗，「每一季都有一隊特別不好打，不管是人員配置，打球風格，很開心今天能贏下來。」

陳振傑今替補上陣，外線9投5中，拿下本土最高17分，他認為，克羅馬對上夢想家時手感都特別出色，「對到了還是有辦法投進很難的球，不知道為什麼隊到我們都特別準，可能要多看影片，多了解他們進攻的模式。」

老將簡浩今關鍵時刻擋住雲豹反撲，收下13分，他分析，「雲豹平常都是一大四小的陣型，輪轉時就必須特別注意，加上克羅馬真的不好守，很開心今晚能贏球，下一場對上他們還是會做調整。」克羅馬本季對上夢想家場均貢獻32.7分，是對上所有球隊的最佳表現。

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