中職》挑戰日職再劍指大聯盟？知名網站給「龍之子」徐若熙好評

徐若熙。（資料照，記者塗建榮攝）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕知名棒球數據網站《Fangraphs》近期更新國際自由球員的評價，其中台灣有兩人上榜，其中味全龍24歲強投徐若熙被排在投手第11名、整體第14名，富邦悍將曾峻岳則被排在整體第20名。

報告提到徐若熙在2022年動手肘韌帶置換手術（Tommy John Surgery，俗稱TJ手術）整季報銷，在2023年末回來只投15.1局，但他成功帶著自己的球威回歸，並延續相同的球威於2024年賽季主投94.2局。徐若熙的直球速度能到98英哩，並在2024年賽季最末段都還能維持在95到96英哩。

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球探表示，徐若熙是個矮小（180公分）但很具運動能力的右投，他的drop-and-drive（大跨步且運用下盤）投球機制，能夠讓速球產生上竄角度。徐若熙的變化球，特別是指叉球在持續在進步當中，其中快速滑球/卡特球被點名有望成為比慢速曲球更好的球種，成為評價高於平均的武器球。

目前徐若熙被當作一個長中繼看待，但如果他能夠在維持住球威的情況下再多投個50局，那他有機會獲得大聯盟先發的預測評價。最終報告提到，徐若熙是個非常令人興奮的年輕投手，有可能透過入札挑戰日本職棒，並在一兩年後考慮大聯盟的邀請。

在各球種的評價當中，徐若熙的直球型態被評為上竄（Rise），速球的分數55/60，滑球45/55、卡特球45/45，控球力40/50，速球在93-96英哩、極速99英哩，未來評價40+。（斜線前者是現在後者為未來，而球探報告採取20-80量尺，50為聯盟平均）。

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