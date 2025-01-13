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TPBL》拯救5連敗的攻城獅 新洋將已抵台預計本週主場「開箱」

2025/01/13 07:04

攻城獅苦吞5連敗。（TPBL提供）攻城獅苦吞5連敗。（TPBL提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕新竹攻城獅昨天不敵高雄海神苦吞5連敗，目前在聯盟墊底。為了拯救球隊戰績，攻城獅已網羅新洋將，目前他已經抵達台灣，球隊總經理張樹人透露，預計最快本週末將在攻城獅主場賽事亮相。

攻城獅這季打得跌跌撞撞，季中曾更換主帥，由約旦裔美籍的威森執掌兵符，而他來台首戰也帶領球隊擊敗中信特攻，收下勝利，終止當時的5連敗，無奈這股氣勢無法延續，近期又再度陷入連敗泥淖。

對於球員和主帥的磨合，張樹人表示，「現階段教練在習慣球員，球員也還在習慣教練，過去4場主場沒有贏下來，對我們來說滿傷的。」他也提到，先前教練很平均的給每個球員都有上場機會，但接下來的輪替方式會依據大家表現，他也希望球員能主動爭取上場時間和機會，「我們球員人數在聯盟裡算是滿多的，希望大家接下來要積極爭取。」

針對之前曾提到有意再找新洋將的問題，張樹人透露，球隊新洋將已經抵台，預計這週會官宣，最快有機會本週主場亮相，至於新洋將的類型，他說：「200公分左右，算是持球進攻型的小洋將。」

張樹人不諱言，目前球隊洋將得分是7隊裡的後段班，「我們之前在找洋將時，會用團隊邏輯去考量，如果都找小洋將，我們那麼多的本土都打不到球，所以大多找大洋將來配合，給大家都有表現機會。但現在會以球隊贏球為主要考量目標，而目前隊上比較缺乏playmaker，所以希望這次來的小洋將有更多串聯球隊的表現，請大家拭目以待。」

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