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TPBL》用樂觀心態對抗生涯最嚴重傷勢 邱子軒等了1年重返賽場依舊自信

2025/01/13 07:06

邱子軒。（資料照，記者林正堃攝）邱子軒。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／高雄報導〕「熟悉的味道最對味！已經1年沒比賽了，看到這個舞台很開心。」高雄海神25歲前鋒邱子軒，去年1月在比賽中遭遇左膝前十字韌帶斷裂嚴重傷勢，歷經手術和一整年的休養、復健，上週六和中信特攻一戰復出，希望能用自身力量幫助團隊。

邱子軒在2022年T1選秀會上獲得海神青睞，第2年場均貢獻9.3分、3.6籃板、1.7助攻，還曾對中信特攻投進絕殺三分球，狀況正好的時候卻在比賽中一次上籃切入後受傷倒地，最後確認為左膝十字韌帶斷裂，賽季報銷。

回想當時受傷情況，邱子軒說：「當下只覺得完了！」雖是生涯遇過最嚴重的傷勢，但個性樂觀的他很快轉念，「受傷了就樂觀面對，從復健跟一些細節慢慢做到最好，還好自己年輕，趕快休息復健，還可以早日回到場上。」

復出後首戰邱子軒繳出7分、3籃板、2抄截，提到重新站上場的感覺，他直喊：「熟悉的味道最對味！看到這個舞台真的很開心。」他不諱言，剛受傷時常常有「手癢」的情況，「但後來看大家打得很好，感覺我能夠好好休息，趁這時間冷靜一下，觀察大家都在幹嘛。」

邱子軒感謝隊友們給他滿滿的支持跟鼓勵，讓他能更自信地回到場上，「畢竟已經手術完了，自己這段時間也很努力，大家都知道，不用太擔心什麼。」至於回歸後的目標，他希望能健康完賽，能幫助球隊就盡量去做。

不過，為了保護邱子軒，海神教練費雪暫時不打算讓他打「背靠背」比賽，預計要到3、4月時，他的狀況完全穩定後才會正常出賽，而費雪也對他抱有期待，「他是很有創造力的球員，可以自己持球也能為隊友製造機會，是球隊很重要的戰力。」

被問到是否有意願參與國家隊的問題，邱子軒不改樂天的個性笑說：「有機會就去，沒有就慢慢來，畢竟大家都很厲害，還是得看國家隊教練怎麼選擇，看看未來有沒有機會了。」

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