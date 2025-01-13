NBA》隊史第一人！布朗森轟44分寫紀錄比肩甜瓜 尼克終結公鹿3連勝

布朗森轟44分率尼克大勝公鹿。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕尼克一哥布朗森（Jalen Brunson）今天對戰公鹿火力全開，雖然曾一度因傷退場，但他仍堅持回歸，全場狂飆5顆三分球，轟下全場最高的44分，率隊以140：106大勝，終結公鹿近期的3連勝。

布朗森首節就豪取23分，湯斯（Karl-Anthony Towns）和佩恩（Cameron Payne）在次節輪流發威，尼克上半場以39：29領先公鹿10分。布朗森易籃後手感依舊火燙，但在第三節一次上籃後傷退，並走向休息室進行治療，離開3分多鐘後就回到球場，獲得主場球迷的熱烈掌聲，尼克此役最多領先達27分，終場以140：106擊敗公鹿。

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尼克團隊投籃命中率高達58％，合計投進18顆三分球，布朗森上場29分鐘，狂砍5顆三分球灌進44分，另有6助攻和5籃板，他在尼克共累積17場至少40分的比賽，與「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）並列隊史第3多，他也是隊史第一位在上場時間不到30分鐘就砍下44分的尼克球員。

尼克湯斯貢獻30分、18籃板，佩恩挹注18分，哈特（Josh Hart）有11分、11籃板和4助攻；公鹿以「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）的24分、13籃板最佳，里拉德（Damian Lillard）拿下22分、5助攻，米德爾頓（Khris Middleton）替補攻下16分、5助攻和2抄截。

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