NBA》史上第3人！塔圖姆轟38分寫紀錄 率綠衫軍險勝鵜鶘

塔圖姆轟38分率綠衫軍險勝鵜鶘。（美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕塞爾提克今在主場迎戰來訪的鵜鶘，在塔圖姆（Jayson Tatum）貢獻38分領軍之下，以120：119險勝，避免2連敗。

衛冕軍碰上西部爐主鵜鶘意外陷入苦戰，首節就被對手攻下35分，一度落後達雙位數，兩隊一路拉鋸，整場比賽共有21次互換領先，塔圖姆在末節綠衫軍以114：115落後時連續上演兩次灌籃秀，但他接下來兩次罰球落空，增添比賽懸念。

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鵜鶘接著靠麥卡倫（CJ McCollum）的兩罰俱中曾追到1分差，不過麥卡倫執行最後一擊切入上籃失手，也讓地主驚險守住勝利。

塔圖姆繳全場最高38分、另有11籃板，J.布朗（Jaylen Brown）挹注16分、8籃板、7助攻，波辛傑斯（Kristaps Porzingis）19分、11籃板。

塔圖姆也成為NBA史上第三年輕達成1萬2千分、4000籃板、2000助攻的球員，前兩名分別是詹姆斯（LeBron James）以及亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）。

鵜鶘方面，墨菲（Trey Murphy III）繳全隊最高30分，穆雷（Dejounte Murray）26分、9籃板、8助攻，威廉森（Zion Williamson）16分、7籃板。

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