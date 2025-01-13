晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》史上第3人！塔圖姆轟38分寫紀錄 率綠衫軍險勝鵜鶘

2025/01/13 10:04

塔圖姆轟38分率綠衫軍險勝鵜鶘。（美聯社）塔圖姆轟38分率綠衫軍險勝鵜鶘。（美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕塞爾提克今在主場迎戰來訪的鵜鶘，在塔圖姆（Jayson Tatum）貢獻38分領軍之下，以120：119險勝，避免2連敗。

衛冕軍碰上西部爐主鵜鶘意外陷入苦戰，首節就被對手攻下35分，一度落後達雙位數，兩隊一路拉鋸，整場比賽共有21次互換領先，塔圖姆在末節綠衫軍以114：115落後時連續上演兩次灌籃秀，但他接下來兩次罰球落空，增添比賽懸念。

鵜鶘接著靠麥卡倫（CJ McCollum）的兩罰俱中曾追到1分差，不過麥卡倫執行最後一擊切入上籃失手，也讓地主驚險守住勝利。

塔圖姆繳全場最高38分、另有11籃板，J.布朗（Jaylen Brown）挹注16分、8籃板、7助攻，波辛傑斯（Kristaps Porzingis）19分、11籃板。

塔圖姆也成為NBA史上第三年輕達成1萬2千分、4000籃板、2000助攻的球員，前兩名分別是詹姆斯（LeBron James）以及亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）。

鵜鶘方面，墨菲（Trey Murphy III）繳全隊最高30分，穆雷（Dejounte Murray）26分、9籃板、8助攻，威廉森（Zion Williamson）16分、7籃板。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中