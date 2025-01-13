中職》寫下「順利」二字 王柏融續任台鋼隊長有偉大期許

王柏融續任台鋼隊長。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕台鋼雄鷹今天正式揭開「雄鷹2年」的序幕，總教練洪一中和領隊劉東洋都期許能夠打進季後賽，而續任隊長的王柏融更是在致詞時期許每位球迷能夠全力以赴，「不僅是為了自己的成績，更是為了支持我們的球迷、為了這個偉大的團隊。」

王柏融前年結束5年旅日生涯，在前年底以3年3600萬合約加盟台鋼，並在去年台鋼進軍中職一軍的第1個球季擔任隊長。今年「台鋼大王」在洪總欽點下，繼續擔任隊長，他的使命感更強烈，也希望全隊一同創造屬於台鋼雄鷹的榮耀時刻。

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「很榮幸2025再次以隊長的身分與大家一起迎接新球季的開始，從今天起，是一個全新的挑戰，當然也是充滿希望的一年。」王柏融認為去年經歷許多挑戰，也在困難中凝聚更多力量，「雖然結果不如預期，但我們知道有熱愛的球迷支持與信任，是讓我們朝著目標最大的動力。今年我會帶領所有台鋼球員，繼續秉持永不放棄的精神全力以赴，力求每一場比賽都帶給大家精彩的表現，一同創造屬於台鋼雄鷹的榮耀時刻。」

王柏融續任台鋼隊長。（記者李惠洲攝）

王柏融續任台鋼隊長。（記者李惠洲攝）

王柏融續任台鋼隊長。（記者李惠洲攝）

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