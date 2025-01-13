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中職》澄清湖球場2.0開季前亮相 台鋼雄鷹票房目標A段班

2025/01/13 11:26

台鋼雄鷹今天在高雄國慶青埔棒球場舉行春訓開訓典禮。（記者李惠洲攝）台鋼雄鷹今天在高雄國慶青埔棒球場舉行春訓開訓典禮。（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕台鋼雄鷹今天在高雄國慶青埔棒球場舉行春訓開訓典禮，大本營在高雄的雄鷹軍團，今年預計在澄清湖球場至少安排48場主場賽事，再加上大巨蛋、嘉義市和台東球場，總計60場。

去年台鋼在澄清湖40場主場，平均觀眾人數高達6824人，與中信兄弟洲際主場場均6841人相差無幾，人氣非常旺，受惠大巨蛋和12強奪冠效應，台鋼領隊劉東洋指出，今年中職整體票房相信會有所成長，這跟整個大環境一定有關係，希望本季台鋼主場票房能擠進全聯盟A級行列。

去年球季結束澄清湖球場展開第二期整修工程，包括行政區域裝修、地下停車場空間整修、燈光照明更新、內野上層看台座椅外野座椅整修、通道翻新和老舊廁所更新。

劉東洋表示，目前澄清湖球場工程進度都按計畫進行，開季前就能整修完成，去年澄清湖票房超乎預期，部分場次甚至開放上層看台，期望今年可以因為硬體設施愈來愈好，提高更多球迷進場意願。

今天開訓典禮上，劉東洋特別勉勵全隊選手，他表示，12強的效應，相信陳柏清和各位選手應該都有感受到，接下來這一年大家打出來的成績，效應會是非常大的，可能是之前的好幾倍，只要打出成績，不管是收入或人氣效應都非常可觀，希望大家好好拚出成績，在職業生涯留下光輝燦爛的一刻。

台鋼領隊劉東洋。（記者李惠洲攝）台鋼領隊劉東洋。（記者李惠洲攝）

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