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中職》+150％成「雄鷹加薪王」 曾子祐盼不負球團期待

2025/01/13 11:48

曾子祐。（資料照，記者林正堃攝）曾子祐。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕台鋼雄鷹當家游擊手曾子祐去年以優異表現榮獲新人王，新球季獲得大加薪，月薪從10萬漲至25萬，調幅150%為全隊最高，另外，王博玄、陳柏清與黃群調薪幅度都達100%以上。

21歲的曾子祐是2022年台鋼雄鷹選秀狀元郎，去年出賽115場，456打數敲出123支安打，另有4轟、36分打點和13次盜壘成功，累計打擊率2成70，順利拿下年度新人王。

身為全隊「加薪王」，曾子祐表示，加薪幅度超乎預期，這對他是很大的肯定，「球隊願意幫我加薪，就是希望我更好，更有動力拿出好表現，我會繼續努力，不會辜負球團對我的期待。」

台鋼領隊劉東洋表示，曾子祐是隊史首位簽約的選手，具指標性意義，游擊手這個位置如果穩定的話，未來5到10年都不用太煩惱，曾子祐新人年能打出這樣的成績，確實超出球團預期，個人逐漸展現出球團看板選手的特質，去年出賽超過100場，雖然後期成績略有下滑，但對新人來說算是正常的。

展望新球季，曾子祐指出，主要目標是在一軍穩定出賽，至少出賽100場，然後對球隊有所貢獻，打擊和守備都要比去年更好，春訓要好好加強自己，他有特別聘請訓練師做重訓，讓身體連動能更順暢發力。

2月曾子祐可望征戰WBC經典賽資格賽，他說，最近先照母隊訓練走，當然進度要比較快一點，畢竟2月就要打國際賽，利用這一段時間再練好，「國際賽全台灣球迷都在關注，心理層面要很強大，我有先想一下，讓自己有一點壓力，把心理建設做好。」

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