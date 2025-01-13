中職》台鋼雄鷹2年喊出「翅膀硬了」 洪總期許拚進季後賽！

洪一中總教練繼續率領台鋼雄鷹前進，並表示今年的台鋼標語為「翅膀硬了」，表示經過一年的比賽經驗小鷹們都已經長大茁壯了。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕台鋼雄鷹今天上午在高雄國慶青埔棒球場舉行開訓儀式，總教練洪一中寫下「展現企圖心、拚進季後賽」，希望經過去年第1年在一軍洗禮後，「雄鷹2年」就能闖進季後賽。

「我們第一年是著重在選手成長嘛，目標沒有訂很高，在洋將這部分沒有著墨那麼深，在經過一年後，我覺得年輕選手都有進步。」洪總認為經過去年一整季的一軍打拚，球員在場上看起來也比較有自信、不會害怕，「再加上我們今年在洋將這一環有比較多的資源，其實最重要還是洋將這一環，如果他們表現符合預期的話，再加上現有的攻擊能力，我們要進入季後賽，是有可能的。」

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對於台鋼今年喊出「翅膀硬了」的口號，洪總則笑說：「總是會長大嘛，只是時間問題，經過了兩年，本來只會走，現在還會飛了，硬了就會飛了，希望他們是真的飛起來，加油！」

2025台鋼雄鷹春訓開訓儀式，總教練洪一中率領全體教練、球員上香祈福。（記者李惠洲攝）

洪一中總教練寫下今年希望「展現企圖心、拚進季後賽」。（記者李惠洲攝）

洪一中總教練寫下今年希望「展現企圖心、拚進季後賽」。（記者李惠洲攝）

台鋼雄鷹領隊劉東洋與洪一中總教練掛上今年祈願卡。（記者李惠洲攝）

台鋼雄鷹領隊劉東洋與洪一中總教練掛上今年祈願卡。（記者李惠洲攝）

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