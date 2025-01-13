中職》台鋼洋投全面升級 洪總點出去年和兄弟的最大不同

台鋼雄鷹總教練洪一中。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕台鋼雄鷹在「雄鷹二年」展現闖進季後賽的企圖心，從洋投補強上就可看出端倪，目前5名投手都已備妥，且總教練洪一中表示目前規畫4名先發投手；去年台鋼洋投先發總場數是51場居6隊最少，洪總也點出像去年中信兄弟洋投先發就80多場，「可以看到他們對成績的要求和對奪冠的企圖心，由這方面就可看得出來。」

去年是台鋼進軍一軍的第一年，洪總在「雄鷹元年」時的目標放在讓本土球員成長，在洋將的使用上也就沒有那麼多，「第一年並不期待有多好的成績，就盡量給本土球員機會。」他也指出第一年打不好，球迷還會替台鋼「解釋」，「球迷對我們是滿厚道的，但到了第2、3年，球迷對於進入季後賽的聲音也會愈來愈大，不可能像第1年這樣。」

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台鋼去年季後就表明今年在洋投戰力上會全面升級，除了去年底就已簽下具大聯盟資歷的美職右投石萬金，今年也已確定延攬前中信兄弟洋投艾士特（台鋼譯為艾速特），加上原本投出實績的後勁、吉田一將和小野寺賢人，本季5名洋投已就位。

洪總表示，由於找的新洋投幾手都是先發投手，目前也規畫除了後援的吉田一將外，其他4人都是定位先發，「會利用春訓比賽時觀察，如果真的找不出合適的本土後援，再拉一個洋投去後援。」

「我們從洋將的先發場數，就可以看出各隊的投入程度」，洪總以去年兄弟在洋投的先發場數使用上就足足比台鋼多了30幾場，他也不諱言今年台鋼在洋投補強上確實做得更好，「當然洋將用愈多，付出成本就愈多。」

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