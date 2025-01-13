晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》台鋼洋投全面升級 洪總點出去年和兄弟的最大不同

2025/01/13 12:47

台鋼雄鷹總教練洪一中。（記者李惠洲攝）台鋼雄鷹總教練洪一中。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕台鋼雄鷹在「雄鷹二年」展現闖進季後賽的企圖心，從洋投補強上就可看出端倪，目前5名投手都已備妥，且總教練洪一中表示目前規畫4名先發投手；去年台鋼洋投先發總場數是51場居6隊最少，洪總也點出像去年中信兄弟洋投先發就80多場，「可以看到他們對成績的要求和對奪冠的企圖心，由這方面就可看得出來。」

去年是台鋼進軍一軍的第一年，洪總在「雄鷹元年」時的目標放在讓本土球員成長，在洋將的使用上也就沒有那麼多，「第一年並不期待有多好的成績，就盡量給本土球員機會。」他也指出第一年打不好，球迷還會替台鋼「解釋」，「球迷對我們是滿厚道的，但到了第2、3年，球迷對於進入季後賽的聲音也會愈來愈大，不可能像第1年這樣。」

台鋼去年季後就表明今年在洋投戰力上會全面升級，除了去年底就已簽下具大聯盟資歷的美職右投石萬金，今年也已確定延攬前中信兄弟洋投艾士特（台鋼譯為艾速特），加上原本投出實績的後勁、吉田一將和小野寺賢人，本季5名洋投已就位。

洪總表示，由於找的新洋投幾手都是先發投手，目前也規畫除了後援的吉田一將外，其他4人都是定位先發，「會利用春訓比賽時觀察，如果真的找不出合適的本土後援，再拉一個洋投去後援。」

「我們從洋將的先發場數，就可以看出各隊的投入程度」，洪總以去年兄弟在洋投的先發場數使用上就足足比台鋼多了30幾場，他也不諱言今年台鋼在洋投補強上確實做得更好，「當然洋將用愈多，付出成本就愈多。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中