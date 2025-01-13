中職》顏清浤的目標是「晚上見！」 直言哥哥比他更辛苦

台鋼雄鷹兄弟檔，弟弟顏清浤（左）與哥哥顏郁軒（右）。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕今天台鋼雄鷹開訓典禮讓每位教練和選手寫下今年球季目標和期許，不乏爆笑者，好比說外野手顏清浤寫道「晚上見！」，指的並非晚上要去夜店玩樂或去幹什麼的，而是過去中職二軍都打下午的比賽，一軍賽事多半安排在晚上，「晚上見！」意即要在一軍待愈久愈好。

2022年選秀顏清浤獲台鋼第6指名，去年在一軍出賽11場，打擊率2成，全壘打尚未開張，他表示，二軍比賽下午打，又熱又辛苦，對於去年表現不滿意，希望今年能在一軍待久一點，「打職棒滿困難的，但相較之下，我哥哥更辛苦。」

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顏清浤有個大2屆的哥哥顏郁軒、主守一壘，兩人老家在高雄，顏郁軒選秀經過兩次落榜，與台鋼簽下兩分自主培訓選手合約，近期才升格正式球員，目前已25歲，他的目標是不管在一、二軍都能穩定出賽，打出自己的價值。

22歲右投黃紹睿寫下「千萬年薪」的目標，他笑說，「這不是今年的目標啦，而是未來目標，去年在一軍出賽場次少，好在身體健康沒受傷，希望今年能提升一軍出賽數。」去年黃紹睿只在一軍投3場共3局無失分。

外野手葉保弟寫道「破圈而立」，他解釋，去年球季走得跌跌撞撞，有點膽小懦弱，今年希望可以敞開身手面對比賽，心態要強大一點，跳脫舒適圈，有好的心態才能有好成績。

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