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MLB》道奇為大谷鋪6人輪值 大聯盟官網：逐漸已成新風潮

2025/01/13 15:13

大谷翔平。（資料照，法新社）大谷翔平。（資料照，法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇二刀流球星大谷翔平今年將重拾投打二刀流，球團新賽季也預計採用6人先發輪值，大聯盟官網記者Mike Petriello撰文指出，今年除了道奇之外，還有紅襪和大都會也跟進，6人先發輪值將會逐漸成為顯學。

大聯盟官網專欄作家皮特耶羅（Mike Petriello）撰文指出，六人先發輪值逐漸形成一種趨勢，這有可能受到日本棒球的影響，有些專家認為，這可以給先發投手更多的休息時間，並減少受傷的風險，提升投球的效率，這也能減輕牛棚的負擔。

近幾年的大聯盟賽程變得更長更密集，這也讓先發投手的休息天數逐漸增加，現在先發投手休息5天比休息4天更常見，金鶯、國民、水手、費城人、太空人和天使近幾年都有採用6人輪值。

皮特耶羅以去年世界大賽冠軍得主道奇為例，去年共打了178場比賽，其中例行賽為162場，季後賽16場，只休息了139天就要展開新賽季，比1954年紐約巨人奪冠時還多打了20場，少休了54天，道奇投手去年共投了1582.2局，比當時的紐約巨人的1427局還要來的更多。

皮特耶羅坦言，六人輪值不可能在短時間內在大聯盟普及，不是所有球隊都會採用，堅持5人先發，有些球隊會在休息日不足或要保持投手健康的情況，才會採取6人先發輪值。大聯盟在過去4年以來，6人輪值也經逐漸成為趨勢，2025年這樣的情況也會繼續發生。

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