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澳網》辛納邁出衛冕第一步 智利對手同樣碰過禁藥爭議

2025/01/13 14:40

辛納。（歐新社）辛納。（歐新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕尋求衛冕的義大利球王辛納（Jannik Sinner），今天在澳洲網球公開賽男單首輪以7：6（7：2）、7：6（7：5）、6：1力退智利對手賈里（Nicolas Jarry），快意挺進64強。

儘管出現禁藥爭議，但辛納去年締造豐收年，拿下澳網和美網冠軍，如今已是男子網壇具份量的高手，且他近期狀態絕佳，目前已達成跨季15連勝。

辛納今與賈里在首盤僵持不下，雙方在前12局打完難分軒輊，但辛納靠著更好的穩定性及把握度，在關鍵時刻破掉對手2個發球分，以7：2先馳得點。

第二盤雙方都沒出現破發點，辛納雖在搶七率先破發以6：3取得盤末點，之後卻因失誤連掉2分，好在最後階段頂住壓力，以7：5再下一城。率先聽牌的辛納也一鼓作氣在第三盤破掉對手2個發球局，一路保持領先，6：1將勝利收進囊中。

辛納在衛冕之旅邁出好的第一步，他說：「今天真的打得很接近，對手是個很棒的球員，而且很有潛力，我對我自己在首輪碰上難題時的處理方式感到滿意。」

巧的是，賈里在2019年也碰過藥檢沒過的風波，隔年就被禁賽11個月，當時他表示自己並非故意違規，而是誤食，且劑量不足以影響表現，而他在賽前受訪時也對智利媒體頗有微詞地說，「我希望我當時遇到這樣狀況時，也能得到像辛納的待遇，這對我有影響，我當時想解決，但我現在仍無法擺脫它。」

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