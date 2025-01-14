台灣好手吳芳嫺、詹皓晴女子雙打今日登場！今日賽事預告與轉播

吳芳嫺。（資料照，法新社）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

今日NBA有兩場賽事轉播，第一場由勇士交手近期面臨低潮的5連敗暴龍，第二場則是狀元「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）領軍的馬刺西部第6湖人，究竟誰能勝出呢，記得鎖定轉播囉！

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澳網將迎來第三日的比賽，女子雙打部份，開季女雙二連冠的吳芳嫺與俄國布林可娃（Anna Blinkova）首度合拍，將對上英國布雷琪（Jodie Burrage）和丹麥陶森（Clara Tauson）、詹皓晴／烏克蘭奇琴諾克（Lyudmyla Kichenok）排第5種子，將交手塞爾維亞丹妮洛維琪（Olga Danilovic）／俄國波塔波娃（Anastasia Potapova）

男子單打俄羅斯名將梅德韋傑夫（Daniil Medvedev），將對戰泰國好手甲西迪·訕雷，泰勒·佛里茲（Taylor Fritz）則要面對同國好手布魯克斯比（Jenson Brooksby）。

NBA

08：30 勇士@暴龍 緯來體育、愛爾達體育1台

11：30 馬刺@湖人 緯來體育

澳網

08：00 第3日 （上） 愛爾達體育2台、博斯網球（06：30）、博斯運動1台（07：30）

08：30 第3日 （上） 愛爾達體育4台（場2 原音）、博斯網球（14：00）、博斯運動1台、博斯魅力

16：00 第3日 （下） 愛爾達體育1台、愛爾達體育2台、博斯網球、博斯運動1台、博斯魅力（15：00）、MOMO綜合台

UBA

15：30 世新大學VS臺灣師大 女子組

17：20 臺北商大VS臺北護大 女子組

19：10 北市大學VS文化大學 女子組

轉播:緯來精彩、愛爾達體育4台

NFL

09：10 維京人@ 公羊 國家聯會外卡賽 愛爾達體育3台

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