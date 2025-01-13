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NBA》誰補上庫明加缺陣的戰力缺口？ 勇士陣中2前鋒獲D.格林點名

2025/01/13 17:30

D.格林。（資料照，美聯社）D.格林。（資料照，美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕在前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）因傷需缺席三周後，勇士的整體戰力也受到非常大的影響，對此D.格林（Draymond Green）在自己的播客節目談到他認為陣容中誰能補上這個空缺。

勇士目前在最近的15場比賽中輸掉10場，對此D.格林在自己的節目中談到了球隊在少了庫明加後所陷入的困境：「庫明加現在閱讀比賽的能力越來越好，他越來越能預測比賽的走勢，這樣的能力是非常特別的。所以他接下來三至四周無法上場對我們來說是相當艱難的一件事。

在庫明加缺席的這段時間，我們需要更依賴A.威金斯（Andrew Wiggins），他在過去幾場比賽都打得很有侵略性，尤其是在對上灰熊的下半場比賽，當庫明加不在場上時，他能夠站出來做出貢獻，而現在的我們非常需要他保持這樣的打法。」

A.威金斯在經歷了上個賽季的大量缺陣後，本賽季迎來反彈，他在32場比賽中，場均能繳出16.4分、4.4籃板和2.3助攻，同時他的投籃命中率為45.4%、三分球命中率則為39.4%。

除A.威金斯外，D.格林認為陣中的另一位前鋒安德森（Kyle Anderson）也會是個不錯的選擇：「我覺得在庫明加受傷時，安德森會獲得更多上場時間，從過去幾場比賽中，你就能看到這一點，在庫明加無法上場的時間裡，我們表現得有點掙扎，所以讓安德森這樣的老將上場，可以幫助我們擺脫困境，同時穩住局面。」

安德森雖然在本季的前三個月場均上場時間都只有15分鐘上下，但他在1月已經有3場比賽上場時間超過20分鐘，並在這個月繳出場均5.7分、3.8籃板、2.8助攻及1阻攻的成績，而這四項數據都是開季這幾個月來的最佳單月成績。

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