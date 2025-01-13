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中職》廖家兄弟同年轉隊 廖任磊轉戰富邦悍將

2025/01/13 16:32

廖任磊。（資料照，記者林正堃攝）廖任磊。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕台鋼雄鷹日前正式宣布延攬前中信兄弟廖乙忠，去年底同年度自請被放在名單外的廖任磊，也與富邦悍將新簽合約，廖家兄弟倆今年都轉隊發展。

廖任磊是廖乙忠的哥哥，身高201公分，生涯自2014年和美職海盜隊簽約起步，但在海盜隊僅待2個球季遭釋出，隨即轉戰日職，和讀賣巨人簽約，並曾轉隊到西武隊，2019年在一軍有3場出賽。

2020年中職選秀會，味全龍隊仍有前兩輪多選1人優惠，他們在首輪最末順位選走廖任磊。返國發展的廖任磊，隔年起有一軍出賽紀錄，4年合計79場出賽、10場先發，防禦率5.25。去年，廖任磊僅在一軍出賽5場、防禦率11.57，季後他向味全龍自請於保留名單外。

富邦悍將領隊林華韋1月初受訪時曾表示，球隊持續鎖定人選進行補強，人選包括前味全龍投手廖任磊。

去年底，中信兄弟的名單外選手當中有廖乙忠，台鋼雄鷹接觸後簽約，今台鋼開訓典禮，廖乙忠因在國外自主訓練，預計明天報到。而廖任磊則是今天確定和富邦簽約，原本就不同隊的兄弟倆新球季又各自轉隊發展。

富邦悍將今公告教練團成員和戰力補強，除日前已公布簽下魏全、李吳永勤和賴鴻誠等3名選手外，另新增簽下投手廖任磊，4人皆已向球團報到投入春訓。悍將球團已於本週全員到齊展開第一階段春訓，幫助選手強化基礎體能及進入練習狀態，預計農曆春節後、2月4日舉辦開訓典禮，共同迎戰新球季。

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