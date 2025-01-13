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中職》富邦悍將教練團底定 許銘傑、陳品捷確定加入

2025/01/13 16:34

富邦悍將教練團正式底定。（富邦悍將提供）富邦悍將教練團正式底定。（富邦悍將提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕富邦悍將教練團人事籌組正式底定，2025年球季續由陳金鋒擔任球隊一軍總教練，二軍則聘請來自日本的後藤光尊擔任總教練兼任野手綜合教練。

除日前公布的新任外籍教練外，新增聘曾擔任日職廣島、羅德等隊的資深體能教練根本淳平，擔任悍將體能統籌教練；本土教練部分，邀請許銘傑、陳品捷及劉保賢教練加入，在2025球季共同指導悍將們力拚佳績。

一軍教練團組成由陳金鋒領軍續任總教練，並由陳連宏升任首席教練；投手教練由郭勇志擔 任，有多年中職及日職投手教練資歷的許銘傑則擔任一軍牛棚教練；打擊教練由新聘外籍教練鮑伊擔任，蔡建偉升任一軍共同協助打擊部門；林琨笙升任一軍捕手教練；體能部門交由陳柏穎、杜正文共同執教。

原一軍教練團成員丘昌榮、劉家豪、稻田直人、垣內哲也等教練因生涯規劃離隊，悍將感謝其過往對球員們的指導。

二軍教練團由日籍的後藤光尊擔任總教練，同時兼任野手綜合教練；二軍投手教練同樣由來 自日本的島﨑毅及林正豐教練共同擔任，另安排廖剛池擔任基地駐守投手教練，負責協助基 地投手調整；打擊教練除原有的高國輝教練外，曾在球員時期效力富邦的陳品捷重回球隊，擔任二軍打擊及跑壘教練；日籍根本淳平擔任二軍體能統籌教練，另由劉保賢擔任助理體能教練；捕手教練續由黃浩然教練擔任。

原二軍教練團郭建霖、酒井光次郎、林屹洲、黃柏揚 等教練，分別因合約到期不續聘或個人生涯規劃離隊，球團同樣感謝教練們對悍將的貢獻。

球團戰力補強部分，除日前已公布簽下魏全、李吳永勤和賴鴻誠等3名選手外，另新增簽下 投手廖任磊，4人皆已向球團報到投入春訓。悍將球團已於本週全員到齊展開第一階段春 訓，幫助選手強化基礎體能及進入練習狀態，預計農曆春節後、2月4日舉辦開訓典禮，共同迎戰新球季。

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