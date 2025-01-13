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NBA》肩傷無阻布朗森44分瘋狂演出！希波鐸：這就是他比賽美妙之處

2025/01/13 17:46

布朗森。（美聯社）布朗森。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕尼克在經歷5戰4敗的低潮後，今日以140：106擊潰公鹿，其中尼克一哥布朗森（Jalen Brunson）締造了隊史新紀錄。賽後，尼克主帥希波鐸（Tom Thibodeau）更是大讚布朗森：「這就是他比賽的美妙之處。」

根據《SNY》報導，希波鐸對布朗森的奉獻精神讚不絕口：「他靠自己的努力成功，才華無庸置疑，但他的謙遜更令人敬佩。」希波鐸認為，布朗森只在乎勝利，不論他今天僅得2分或是44分，只要球隊贏球他都一樣開心。

「他會隨著需求調整自己的打法。」希波鐸補充道。他指出，當布朗森被包夾時，他會傳球並製造機會；如果湯斯（Karl-Anthony Towns）、阿努諾比（OG Anunoby）或布里吉斯（Mikal Bridges）手感火燙時，他就會主動尋找機會並幫助他們得分。

布朗森也分享了自己的看法：「這場比賽我們的壓迫感更強，專注於準備並全力投入比賽。」他認為大家只想拚盡全力並展現最佳表現。

值得一提的是，布朗森在第三節的一次進攻中，嘗試在禁區挑戰公鹿「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）與射手格林（AJ Green）時失手，隨即感到右肩不適並倒地不起，布朗森隨後被替換下場並直接返回更衣室。

然而，令人振奮的是，布朗森在第三節末便回到場上，且連續命中2球，其中包括一記在亞德托昆波面前投進的後撤三分球。

布朗森透露，他決定重返賽場時並未經過隊醫批准，希波鐸則給出了正面評價：「這是很鼓舞人心的表現，偉大的領袖總能團結並激勵他人。」布朗森在本場比賽締造了隊史紀錄，成為隊史第1位出場時間少於30分鐘並得分超過40分的球員，甚至在首節便轟下23分，包含2顆三分球。

布朗森此戰僅出賽28分鐘，卻繳出44分、5籃板、6助攻、1抄截的表現，全場26投16中，投籃命中率高達61.5%，三分球10投5中，罰球8投7中。

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