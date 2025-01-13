NBA》籃網未來會怎麼補強？ 美媒曝制服組心中的頭號目標

亞德托昆波。（資料照，今日美國）

〔體育中心/綜合報導〕籃網經歷上個賽季32勝50敗，無緣季後賽後，本季在沒有過多補強的狀態下，目前以13勝25敗的戰績，位居東部第12名，對此NBA資深記者史坦（Marc Stein）報導點出球隊制服組接下來的補強計畫，其中公鹿明星前鋒亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）是他們夢想中的目標。

史坦在報導中提到，目前聯盟內的消息來源指出亞德托昆波是籃網目前最想要的球員，如果未來他要求離開公鹿的話，那籃網會是他潛在的下家。但史坦也特別強調，目前字母哥和公鹿都沒有任何想分道揚鑣的跡象，而公鹿甚至沒有任何交易他的念頭，除非他本人有想離隊的意願。

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雖然亞德托昆波和公鹿的合約到2026-27賽季才到期，而2027-28賽季還有一年的球員選擇權，但在陣中主力如里拉德（Damian Lillard）、米德爾頓（Khris Middleton）及羅培茲（Brook Lopez）都已超過33歲的狀態下，若球隊這幾年沒有成功衝擊冠軍，未來可能因主力過度老化，導致陣容不具足以奪冠的競爭力。假使亞德托昆波在未來幾年內提出交易要求的話，那籃網隊將用盡全力來網羅這位他們心中的頭號目標。

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