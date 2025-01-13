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NBA》擊敗公牛後深情告白！德羅森：多倫多第一、但芝加哥一定是第二

2025/01/13 19:08

德羅森賽後和前隊友們互相擁抱，卡特（左）、德羅森（中）、克雷格（右）。（今日美國）德羅森賽後和前隊友們互相擁抱，卡特（左）、德羅森（中）、克雷格（右）。（今日美國）

〔體育中心/綜合報導〕國王近期表現火燙，在今日以124：119擊敗公牛後成功推進至7連勝。其中，曾效力公牛3個賽季的國王明星德羅森（DeMar DeRozan）在今日重返公牛主場，賽後他也表達了對公牛的感謝並說道：「多倫多永遠是第一，但芝加哥一定是第二。」

根據《ESPN》報導，本場比賽是德羅森自休賽季加入國王後首度回到公牛主場，並受到當地球迷熱烈歡呼與致敬影片。「這樣的待遇真的意義非凡，我對任何來自過往的感激永遠心懷謙卑。」德羅森在賽後表示。

德羅森坦言，在效力公牛期間與當地建立的聯繫，讓他彷彿已經度過10年，來到公牛第一刻起，他就全心全意投入這支球隊和城市。他進一步補充道：「我試著全然融入芝加哥的文化，把一切投入進去，而這也回饋在大家真誠的反應上。」

德羅森於2021年–2022年賽季加盟公牛，其效力期間場均能貢獻25.5分、5.1助攻、4.7籃板、1.1抄截、0.5火鍋，投籃命中率49.6%，每場可投進0.7顆三分球，三分命中率33.6%。此外，還入選2次全明星、1次年度最佳陣容第2隊、MVP票選第10名、年度最佳關鍵球員第2與第3名，而2021年–2022年賽季場均27.9分甚至為生涯新高。

德羅森表示重返公牛讓他重燃鬥志，並感謝公牛管理層當初的信任：「當時他們告訴我，『來到這裡，做回你自己。』這種信任轉化我入選全明星，取得那些成就。」

值得一提的是，公牛曾希望以德羅森、拉文（Zach Lavine）、伍切維奇（Nikola Vučević）與後衛「球哥」波爾（Lonzo Ball）打造一支爭冠球隊。然而，波爾在首個賽季受傷，並缺席接下來2個半賽季，而公牛也在2021年–2022年賽季季後賽，於首輪慘遭公鹿淘汰。

對此德羅森感慨良多並坦言：「確實會讓人想著，『如果當初我們能健康一起打球會如何？』我們當初來到這裡就是為了創造這樣的時刻，但事情並未如預期發展。」

現年35歲的德羅森本季效力於國王，是他生涯待過的第4支球隊。德羅森今日上場37分鐘，攻下21分、3助攻，並投進1顆三分球。

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