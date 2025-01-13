NBA》騎士下半場防守崩盤慘遭溜馬斬斷12連勝！亞特金森：感到失望

亞特金森。（資料照，今日美國）

〔體育中心/綜合報導〕溜馬今日以108：93擊敗騎士，成功斬斷騎士的12連勝，同時延續自身6連勝的佳績。本場比賽，溜馬在下半場成功逆轉戰局，讓騎士主帥亞特金森（Kenny Atkinson）在賽後對球隊表現直言：「感到失望。」

根據《ESPN》報導，雖然騎士上半場防守表現出色，但下半場的狀態讓亞特金森感到失望：「我們上半場的防守出色，但下半場未能延續，我對此感到失望。」這場比賽也結束了騎士自12月9日對陣熱火以113：122落敗後，開啟的12連勝旅程。

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此外，今日攻下全隊最高19分，並攻下2籃板、4助攻、2抄截並外帶2顆三分球的內姆哈德（Andrew Nembhard），在賽後訪問中表示：「面對目前聯盟最好的球隊，我們沒有什麼可失去的。」他強調，球隊必須團結一致，並提升防守的侵略性，從而讓防守帶動比賽節奏。

內姆哈德補充道：「我們在防守端非常積極，即使出現失誤，我們也不會自亂陣腳，而是互相幫助，並專注於下一個回合。」

值得一提的是，溜馬將在周三於主場再度對上騎士，談到兩天後的對決，溜馬總教練卡萊爾（Rick Carlisle）對騎士的實力表達了高度讚賞：「騎士沒有弱點，真的找不到，他們的每一位球員都能得分，同時也非常擅於防守。」

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