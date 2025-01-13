澳網》喬科維奇4盤逆轉美國19歲小將 拚11冠有好的開始

喬科維奇。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕挺過先失首盤的考驗，塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）成功完成逆轉，以4：6、6：3、6：4、6：2擊敗美國19歲小將巴薩瓦雷迪（Nishesh Basavareddy），晉級澳洲網球公開賽男單次輪。

喬科維奇生涯拿下賽史史無前例的10座澳網冠軍，這回他名列第7種子，瞄準將紀錄再次堆高，以及生涯第25座大滿貫頭銜。

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巴薩瓦雷迪在上個月才轉職業，目前世界排名107，開賽表現技驚四座，他在第7局率先破發，關鍵第10局也頂住壓力，成功化解破發點，以6：4先下一城，這也是喬科維奇自2006年以來，首度在澳網首輪的比賽先失一盤。

不過熱機完畢的喬科維奇在第二盤找回手感，最後關鍵時刻率先破發，以6：3扳回一城，隨後巴薩瓦雷迪還在盤中申請傷停，喬帥在第三盤開局就先完成破發建立領先，以6：4率先聽牌。

進入第四盤，越打越順的喬科維奇同樣在開局就率先破發，取得5：2的優勢，儘管巴薩瓦雷迪一度化解3個賽末點，卻未能力挽狂瀾，喬帥以6：2搶下勝利，耗費近3小時後晉級次輪，這也是他和穆雷（Andy Murray）合作後的大滿貫首勝。

才剛轉職業的美國19歲小將巴薩瓦雷迪從喬科維奇手上拿到第一盤。（法新社）

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