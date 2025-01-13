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NBA》家人撤離洛杉磯火場 快艇前鋒巴頓心聲：我當時只想回家……

2025/01/13 21:43

頓巴通（左）、雷納德（右）。（資料照，今日美國）頓巴通（左）、雷納德（右）。（資料照，今日美國）

〔體育中心/綜合報導〕快艇正經歷一段艱難時期，不僅球隊近5戰輸掉4場，加州洛杉磯帕利塞德大火（Palisades）也對許多球員與社區造成重大影響。根據《洛杉磯時報》報導，快艇法國籍前鋒巴頓（Nicolas Batum）在今日球隊練習後，分享自己面對大火的感受與球隊現況。

「我當時只想回家。」巴頓表示。上周四清晨，巴頓接到消息，由於火勢蔓延，他在塔扎納（Tarzana）的家人需要撤離，當時，巴頓正在丹佛準備當晚對陣金塊的比賽，但巴頓坦言，家人才是他最關注的。

巴頓補充道：「不過我被告知家人是安全的。目前，我們很幸運還算安全，也希望能一直如此。」然而，他強調儘管如此，因球隊近期表現不佳，大家需要專注於比賽，並抓住機會反彈。

「大家是職業球員有比賽要打，我們必須贏。」巴頓說道。他認為球隊過去2天進行很棒的訓練，現在則需專注於對熱火的比賽，並努力爭取勝利。

另外，快艇一哥「可愛」雷納德（Kawhi Leonard）也於上週三返回位於太平洋帕利薩德（ Pacific Palisades）的家，並與家人一同處理大火影響。

對此，快艇總教練泰倫魯（Tyronn Lue）透露雷納德的家庭狀況目前穩定，但對他的房屋狀況並未多做說明：「對他來說，這是個艱難的處境，他需要面對家庭和房子的問題，我們會全力支持他和其他需要幫助的社區成員。」

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