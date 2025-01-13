澳網》直言首輪爆冷是「報應」！ 第11種子西西帕斯：有點諷刺

希臘好手西西帕斯在首輪就遭到爆冷出局。（歐新社）

〔體育中心/綜合報導〕澳洲網球公開賽男單首輪，希臘第11種子西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）敗給美國20歲小將米克森（Alex Michelsen），成為最早被爆出冷門的選手，賽後西西帕斯表示，這是他的報應。

西西帕斯在前年曾打進澳網男單決賽收穫亞軍，但今年卻以5：7、3：6、6：2、4：6，僅得1盤輸球，中斷自己連續6屆32強的紀錄，自2018年後首度止步首輪。

請繼續往下閱讀...

這位世界排名第12名的好手賽後坦言，自己會爆冷輸球是因為報應：「這有點諷刺。我整個人想的就是怎麼試著能打得更久。我最先考慮的就是不要打雙打。」西西帕斯表示，自己放棄跟弟弟打雙打為的就是保留體力，並希望能夠在單打賽事闖得更遠。

然而西西帕斯不僅沒打到雙打，還在男單首輪就被掃地出門：「我猜是我的報應吧。我今年沒辦法在這項賽事照我希望的方式打球。」

去年西西帕斯在大滿貫的表現也不盡理想，美網挺進第四輪，法網打進八強，不過在美網首輪就出局，溫網也只打到第二輪，他坦言，在大滿貫太早出局有個壞處：「最沮喪的點在於，在大滿貫首輪淘汰會讓你有太多的時間來進行恢復。」、「在下一個賽事前還要等一段時間的感覺糟透了。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法