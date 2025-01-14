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土洋教頭失衡》TPBL唯一本土主帥 許皓程點出台灣教練可精進之處

2025/01/14 06:55

許皓程。（資料照，記者林正堃攝）許皓程。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕在中信特攻改由執行教練莫米爾督軍後，臺北台新戰神總教練許皓程成為TPBL唯一一位在第一線督軍的教頭，他分析土洋教頭優劣勢，同時提出本土教頭需要精進之處。

許皓程去年1月在原主帥布萊恩請辭離隊後臨危授命接任代理總教練，率領戰神一路闖進總冠軍賽，休賽季真除為總教練，在TPBL開季曾一度苦吞4連敗，但在進行洋將更動後漸入佳境，近期拉出一波4連勝後，目前在聯盟暫居第3位。

許皓程對於土洋教頭比例懸殊表示，戰績終究還是職業球隊的第一考量，因此本土總教練還是必須想辦法證明自己能帶出好成績，「我覺得台灣教練在觀念上一直在進步、包括戰術的素養、訓練模式等等，但實戰的經驗比較少，可以從助理教練開始，多學習外籍教練的優點，機會來了就能掌握。」

許皓程認為，本土總教練可以從三級籃球一路觀察，自然更了解本土球員的習性與特質，但較缺乏整理資料的能力，「現在有很多科學化的訓練、比賽數據，需要把資料整理出來，不管是幫球員訂目標、幫助球員進步，季中檢討球隊問題，再到休賽季如何整理資料呈現給高層，向管理階層說明如何補強球隊，我覺得這是台灣教練可以再進步的地方。」

台灣職籃戰力依賴洋將，外籍教練能夠更直接溝通被認為是一大優勢，許皓程指出，本土教練除了精進語言，也要努力了解洋將的背景與文化，「像是我們有的洋將有小孩，我可能就會跟他聊家庭的話題，試圖融入、從中更了解他們，彼此的溝通也會更順暢。」

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