土洋教頭失衡》本土教練需時間養成 陳立宗分析外教2大不同之處

夢想家董事長陳立宗。（資料照，記者王藝菘攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕台灣職籃土洋教頭比例失衡，福爾摩沙夢想家領隊陳立宗表示，現在只是一個過程，畢竟好的總教練需要時間養成。

夢想家2017年成立時的總教練為許皓程，隔年改由美籍主帥莫銳執教，接下來歷經加拿大籍朱利爾斯、到現在澳洲籍的皮爾曼，僅在2023年朱利爾斯離台後，短暫由助理教練賴柏霖帶兵。

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陳立宗指出，好的職業教練需要時間養成，「現階段我覺得本土教練還需要再跟外國籃球接軌一陣子，SBL過去球隊較少，教練跟洋將的溝通也沒有現在重要，加上教練壽命也比球員長很多，當時是僧多粥少，所以沒有機會培養太多本土教練，但我認為三到五年後，現在很多助理教練都有能力。」

「本質上，我不認為本土教練比較差，但還是必須靠經驗累積，不可能一蹴可幾。」至於外界認為本土教頭可能會有人情包袱，陳立宗表示，一旦到了總教練這個位置，就必須為戰績負責，因此自己較不擔心這樣的狀況。

陳立宗提到，在球隊多聘任外籍教練下，也無可避免為對台灣籃球帶來一定影響，陳立宗舉自己較熟悉的教頭朱利爾斯、皮爾曼、國家隊主帥圖齊、領航猿總教練卡米諾斯為例，「外籍教練比較重視個人技術，台灣教練重視團體，隨著籃球不斷的演變，個人技術的重要性也慢慢提高。」

「還有外籍教練非常重視要上身體，而不是上手，」陳立宗點出另外一個差異，「如果防守用手，外籍教練會很生氣，但對台灣教練來說，你只要守下來就是好球，所以外籍教頭會對裁判有意見，我覺得不只是台灣，亞洲跟美洲在身體碰撞上的尺度就很不一樣，外教會影響裁判，台灣的籃球會愈來愈美式。」

針對外籍教練與本土球員之間的溝通問題，陳立宗則說，「語言對溝通來說只是加分，但其實很多講同樣語言的人反而溝通不太順暢，溝通最重要的是信任跟真誠，像小高（高錦瑋）、阿吉（林俊吉），他們的英文可能都沒有很好，但跟母隊的教練或國家隊的教練圖齊，溝通也都很順暢。」

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