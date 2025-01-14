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土洋教頭失衡》吳永仁初掌富邦兵符考驗多 洪志善緩頰：需要時間

2025/01/14 06:55

吳永仁。（資料照，記者陳逸寬攝）吳永仁。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕針對職籃土洋教頭比例懸殊的問題，新北國王老將洪志善及夢想家一哥蔣淯安都不約而同認為，總教練最重要的還是整合團隊的能力。

39歲的洪志善雖還在場上奮戰，不過近年來也陸續擔任永春高中男籃、陽明高中女籃教練，先前熱身賽也曾代替國王主帥萊恩督軍，被問及未來是否有機會接任職籃教頭時謙稱，「太難了我沒辦法。」

對於土洋教頭的優劣勢，洪志善認為，本土教練對本土球員較熟悉，外籍教練則比較沒有人情包袱，完全看重成績，對於本土教練的包袱問題，洪志善觀察，有些教練難免還是會有所顧慮。

洪志善指出，本土教練與外籍教練各有優缺點，整合能力相當重要，「也要看老闆認不認同，球隊有沒有給他時間證明。」他認為，過去許晉哲（富邦勇士）、林冠綸（新竹攻城獅）帶兵時也繳出不錯的成績，而外籍教練如果沒辦法融入台灣文化，「沒辦法帶到球員的心也很難帶得好。」

洪志善提到，需要多一點時間讓本土教練證明自己，像是許皓程就是靠時間證明自己可以率領台北台新戰神拿下好成績，他隨後提到，應該也要給PLG富邦勇士執行教練吳永仁多一點時間，「他有能力，但不能因為10場比賽就否定他，時間很重要，包括球隊的化學反應、新舊洋將如何整合，不光是教練，球員自己也要整合，所以有時候把戰績怪罪在教練身上，我覺得不太公平。」

以球員的角度出發，洪志善認為，本土教練與外教對自己而言沒有太大差別，「教練有好有壞，還是要看如何磨合，教練一定會聽取球員的意見、了解球員在想什麼，他才能清楚表達他想要傳達給球員的東西。」

洪志善。（資料照，記者陳志曲攝）洪志善。（資料照，記者陳志曲攝）

本季轉戰夢想家的控衛蔣淯安認為，本土教練比較了解本土球員，外籍教練則會帶來不一樣的執教風格，也會讓球員看到很多不一樣的東西，雖然偶爾還是會因為語言問題，感覺與教練有些距離，但身為球員就是要適應教練。

至於本土教頭的人情包袱，蔣淯安認為總教練要對戰績負責，看重的應該還是球員的能力。小安同樣指出，無論是本土還是外籍教頭，最重要的還是整合團隊的能力。

蔣淯安。（資料照，記者林正坤攝）蔣淯安。（資料照，記者林正坤攝）

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