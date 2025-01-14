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土洋教頭失衡》「真的找不到人」顏行書點出本土教練最大劣勢

2025/01/14 06:56

顏行書。（資料照，記者塗建榮攝）顏行書。（資料照，記者塗建榮攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕桃園雲豹營運長顏行書2010年卸下戰袍後開啟教練生涯，身為前本土教頭，他以現任高層的角度分析台灣職籃土洋教頭失衡問題，認為本土教練最大的劣勢是人數。

顏行書在學生籃球、職業隊都有執教經驗，2023年正式進入管理階層，他提到，外籍教練的優勢，除了觀念更新穎、更能與國際接軌外，在職籃環境教練汰換頻繁的情況下，最大的優勢就是人數。

雲豹現任總教練為加拿大籍的查爾斯（Charles Dube-Brais），兩位助理教練傑弗瑞（Dosado Jeffrey）、普萊特（Vincent Plante）也都來自加拿大，顏行書表示，球團也很希望找到本土助理教練來跟外籍教練溝通、學習，但真的沒有人選。

顏行書坦言，職業球隊有戰績壓力，因此汰換教練頻繁，外籍教練有較多人選，「對球隊而言，關鍵還是在風險，如果本土教練5連敗後要不要換？沒有進季後賽的球隊可能有8成會換總教練，那台灣到底有幾個總教練可以換？這也是台灣籃球很嚴肅的課題，我們沒有機會跟時間成本培養本土教練。」

顏行書指出，目前在HBL、UBA執教的本土教練有穩定教職，比較難放棄原本的工作來職業球隊當助理教練，加上擔任職籃教練需要具備一定的外語能力，也讓顏行書苦笑表示，「真的找不到人。」

顏行書表示，中國CBA有不少球隊是以外籍教練輔佐本土總教練，或許可以成為台灣的借鏡，畢竟本土教練還是更了解本土球員，目前台新戰神也是這樣的模式，但人數還是最大的問題，「本土教練的劣勢就是人數很少，某一隊本土總教練下台後，隔年到另外一隊當總教練的機率很低，雖然戰績跟球員、後面的行政資源都有關係，但總教練常要扛責任，每年要換教練的球隊一定都是後段班，不太可能再找一個上季被換掉的教練。」

台灣職業籃球近年蓬勃發展，本土教練卻出現人才短缺的現象，除教練的培養需要時間與經驗的累積，在「粥多僧少」之下，或許也必須思考目前環境條件下最合適的隊伍數，整體環境提升、穩定後，才能吸引更多有志之士投入。

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