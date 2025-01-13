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澳網》可能很難再打澳網男單了！ 壞小子基里歐斯賽後吐心聲

2025/01/13 22:26

基里奧斯。（法新社）基里奧斯。（法新社）

〔體育中心/綜合報導〕澳洲網球好手「壞小子」基里歐斯（Nick Kyrgios）今天於澳網男單首輪被英國小將費恩利（Jacob Fearnley）以直落三擊敗後，他在賽後記者會分享了自己今天比賽的狀態，同時似乎也暗示自己接下來可能不會再參加澳網男單的賽事。

基里歐斯在賽後受訪時，坦言今天上場時仍在與自身傷勢對抗：「當我上場的時候，我大概只能展現自己能力的65%，不過場邊的粉絲總是給我巨大的能量，這對我來說意義重大。所以我每次上場都希望能讓粉絲看到我在場上戰鬥的一面，同時也能看到一場精采的比賽。但就現實來說，我覺得自己已經很難再次以單打的身分在這裡出賽了。」

接下來基里歐斯將與澳洲好手科基納吉斯（Thanasi Kokkinakis）一同出戰男子雙打的賽事，對此他強調自己並不後悔再次站在澳網的賽場上打球：「雖然我的球員生涯還沒結束，但我已經走過了一段非常奇妙的旅程，也擁有一個很棒的職業生涯。接下來，我會繼續嘗試並享受網球的樂趣，做自己，同時享受這段旅程，但我認為如果我希望自己的生涯能獲得更多，那就太自私了，我過去已經在賽場上奪得非常多榮譽，已經比大多數運動員都來得成功了。」

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