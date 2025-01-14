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MLB》「情況可能變得瘋狂」 佐佐木朗希爭奪戰進入白熱化階段

2025/01/14 06:54

佐佐木朗希（左）、大谷翔平（右）。（資料照）佐佐木朗希（左）、大谷翔平（右）。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕隨著大聯盟新一季的國際簽約金額度將在美國時間1月15日重置，「令和怪物」佐佐木朗希的狀況將逐漸明朗，《The Athletic》報導引述專家的話表示：「情況可能會變得非常瘋狂。」

年僅23歲的投手佐佐木朗希投入國際自由球員市場後便掀起波瀾。根據大聯盟規定，每隊只能透過國際簽約額度來網羅佐佐木朗希，而每年度大聯盟的國際簽約金將會在1月15日重置，佐佐木朗希的經紀人沃夫（Joel Wolfe）預計，他會在1月15日至1月23日的談判期間完成簽約（當地時間）。

目前包括教士、道奇、大都會、洋基、小熊、巨人與遊騎兵等隊都曾與朗希進行面談，最近藍鳥也加入行列。

然而，朗希的選擇將影響整個國際自由球員市場的動向，報導指出，有些球隊為了等待朗希，採取相當極端的策略，包含延遲其他新秀的合約，以及撤回高額合約，還有球隊考慮要透過交易來增加國際自由球員的簽約額度。

有消息來源指出，教士隊曾向一些原本要簽的選手表示，可以去尋找其他的機會，道奇隊也向幾位選手透露，若佐佐木朗希加盟球隊，而且球隊沒辦法透過交易取得足夠的額度，那他們可能要延後到明年才能被簽下。

為何佐佐木朗希如此熱門，原因就在於23歲的他並沒有滿足大聯盟的國際自由球員條件，只能透過國際簽約金額度來網羅，且只要簽下小聯盟合約即可，不像道奇簽下山本由伸時，還得支付高額的入札金，因此是各隊都有機會，但也各個沒把握。

報導提到，在過去一年，有些球隊就預測佐佐木朗希可能於2024年或2025年挑戰大聯盟，因此提前調整策略。像道奇隊就取消部分的簽約，為朗希預留額度，甚至讓原本今年要簽的多明尼加游擊手莫雷爾（Darell Morel）加盟海盜，而他也獲得快2倍、180萬美元的簽約金。

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