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WTT挑戰賽》扳倒中國亞青4冠后 17歲葉伊恬連兩站闖進女單正賽

2025/01/13 23:24

17歲的葉伊恬連續兩站通過資格賽考驗，闖進女單正賽。（取自WTT官網）17歲的葉伊恬連續兩站通過資格賽考驗，闖進女單正賽。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕17歲的智淵乒乓球館小將葉伊恬，今晚在2025年WTT馬斯開特挑戰賽女單資格賽以直落三擊退塞爾維亞女將蘇爾詹，和台南女將黃愉偼都闖進女單正賽32強。

16歲的台南小將郭冠宏也連闖3關，連兩站挺進男單正賽。

世界排名189的葉伊恬在教練莊智淵場邊指導下，上一站在杜哈球星挑戰賽從資格賽一路殺進16強才敗給兩度奪下世青女單冠軍的中國新秀蒯曼，一鳴驚人。

這一站轉戰阿曼，葉伊恬維持不錯的信心和手感，再小組賽先以直落三解決斯洛伐克女將庫庫可娃，再以3:1扳倒去年在亞青賽囊括4面金牌、世界排名81的中國新星縱歌曼，獲得分組第一。

資格賽面對世界排名144的蘇爾詹，葉伊恬也以11:8、11:8、11:7輕騎過關，32強賽將和世界排名33的黃怡樺上演「台灣內戰」。

21歲的黃愉偼在小組賽先後擊退世界排名89的南韓女將李時溫及陳琦媗，最後一戰雖然以2:3敗給日本的上澤杏音，仍以分組第一出線。

黃愉偼資格賽面對小組賽同樣以2勝1負晉級的15歲小將陳忞昕，歷經5局激戰才以12:10、10:12、11:6、6:11、11:6從這場「台南內戰」中脫穎而出，32強將遭遇世界排名20的南韓削球美女徐孝元。

黃愉偼在資格賽力退陳忞昕，晉級女單32強。（取自WTT官網）黃愉偼在資格賽力退陳忞昕，晉級女單32強。（取自WTT官網）

男單方面，世界排名216的郭冠宏在小組賽先以3:1力退張佑安，取得最近的對戰4連勝，隨後再以直落三收拾塞爾維亞的萊瓦亞奇，登上分組第一。

郭冠宏在資格賽對上世界排名223的德國選手麥斯納，首局在10:9聽牌下雖然錯過3個局點，仍以16:14驚險拿下。次局，小郭失誤較多以4:11讓出，第3局開局也陷入2:6落後，不過小郭及時回神，打出一波9:1的反擊，11:7再度超前局數，第4局也克服開局1:4落後，11:9後來居上。

郭冠宏32強將遭遇世界排名53的19歲韓裔澳洲小將裴煥，兩人曾在2023年南韓青少年挑戰賽交手過，當時小郭以3:0獲勝。

15歲郭冠宏連闖3關，連兩站打進男單正賽。（取自WTT官網）15歲郭冠宏連闖3關，連兩站打進男單正賽。（取自WTT官網）

直接晉級男單正賽的「海巡王子」黃彥誠，32強則對上世界排名21的「非洲天王」阿魯納。

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